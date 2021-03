El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció el jueves 11 de marzo la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés de la 27ª jornada de Liga que se diputa en Mendizorroza el sábado día 13.

Cervera concede una alta relevancia al duelo contra la escuadra vitoriana, rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División. "Es un partido muy importante para los dos equipos, aunque no definitivo. Ellos quieren ganar para respirar mejor y nosotros para disponer de la comodidad que no tenemos".

El técnico no piensa que pueda cundir la relajación en el equipo. "Sabemos que no es un partido fácil", indicó antes de expresar lo que sí le preocupa: "Que el sentimiento de liberación tras ganar el otro día (ante el Eibar) no nos haga pensar que ahora tenemos otros partido para no ganar. Eso me da miedo".

El Alavés ocupa la penúltima posición en la clasificación con 22 puntos, pero Cervera tiene claro que será un duelo complicado ante un contrario que está necesitado. "No pienso que el Alavés sea un mal equipo. Puede estar en un mal momento, si pensamos que se trata de un mal equipos nos ganará. Tiene los mejores delanteros de la zona de abajo, buenos centrocampistas y una defensa con experiencia".

"Si les paramos buen y no vamos por detrás en el marcador puede ser de los partidos de los que nos gustan, pero puede pasar por cualquier cosa", vaticinó Cervera sobre la teoría antes del encuentro: "A priori es un partido que ellos pueden tirar para arriba y nosotros nos posicionemos como nos gusta en el campo, per eso es a priori, después nunca se sabe".

El Cádiz CF arrancará la jornada con una ventaja de seis puntos sobre la zona de descenso, aunque Cervera afirmó que la tranquilidad que puede conllevar tener ese colchón "no nos aporta nada, cuando hemos estado tranquilos no hemos jugado mejor. Si tenemos la suerte de salvarnos y quedan partidos por delante, notaremos la ansiedad con la que hemos jugado muchos encuentros".

El preparador cadista avisó de nuevo sobre la dificultad que entraña la visita al conjunto entrenado por Abelardo. "Este partido no es cómodo, es muy incómodo, es un cara o cruz para los dos. Ganar allí sería muy importante. No es un parrido que nosotros juguemos con margen porque si perdemos nos quedamos a tres puntos".

El entrenador del equipo gaditano defendió una vez más el modelo de juego que emplea: "Es la forma que necesitamos para sacar puntos, veremos si el día de mañana lo podemos cambiar, eso se cambia con muchas cosas que hay que mejorar".

¿Le pesará al Alavés haber perdido hace unos días en el terrenos del Betis tras ir por delante con 0-2? "No lo sé, quizás al día siguiente le puede afectar en lo anímico, pero ya estarán centrados en el partido que tenemos ahora porque saben que es importante y no se acordarán del anterior".

Preguntado por Jeremías Conan Ledesma, que ante el Eibar paró un penalti y dejó la portería a cero, Cervera apuntó que "cuando recibíamos tres o cuatro goles estaba extrañado. La culpa no era de él sino mía, el equipo jugaba como no debía. Tenemos que jugar con muchas ayudas, lo atrás que obligue el contrario".

Por último, el preparador cadista recalcó que el Cádiz CF es más fuerte cuando "tiene a todos sus jugadores y le marcan pocos goles".

La clave radica en el cierre de la portería. "Cuando recibimos goles no somos el Betis, que es capaz de remontar. Cuando el Cádiz CF recibe pocos goles es fiable y saca puntos", finalizó Cervera.