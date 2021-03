Sobrino da la clave para Mendizorroza: "Hay que salir con más actitud que ellos"

Rubén Sobrino, el jugador de moda en el Cádiz CF, ha pasado este miércoles por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, una vez que acabó la segunda sesión de trabajo de la semana. El atacante manchego no ha ocultado su satisfacción por el hecho de estar contando con mucho protagonismo poco más de un mes de su llegada al proyecto.

Precisamente sus primeras semanas de amarillo han contado con muchos factores favorables. "Desde el primer día se vio el grupo que hay y el trato fue inmejorable. Eso es un plus que hace que el jugador que venga esté más cómodo. Conocía el estilo de juego y sabía que me viene bien. De lo que se trata es de seguir mejorando para ayudar al equipo en lo que pueda", ha explicado el futbolista cedido por el Valencia.

Es un comodín en ataque para el Cádiz CF, pues Álvaro Cervera le ha ubicado en distintos puestos en esta zona del campo. "El míster me tiene en cuenta en muchas posiciones, cosa que desde siempre he hecho. He podido jugar por las dos bandas aunque mi posición es como segundo punta. Aquí también he jugado como tercer mediocentro pero más defensivo".

También se ha referido al tremendo valor del triunfo del pasado sábado. "Al Eibar lo teníamos a pocos puntos y le sacamos esa ventaja que es importante. Es una semana más alegre y con mayor tranquilidad, pero nada de relajación porque pensamos en los tres siguientes puntos".

Rubén Sobrino sabe mejor que nadie lo que espera al Cádiz CF en Mendizorroza, pues jugó en el Alavés. "Creo que los conozco bien. Estuve allí dos campañas y media. Tal y como los conozco, seguro que lo están pasando mal. En esto del fútbol nunca se sabe porque son profesionales y allí tienen la virtud de que ante cualquier cosa cuentan con la mejor actitud. En mi época estuvimos a diez puntos de la salvación y la logramos con el entrenador de ahora. No es algo nuevo para ellos y se defienden bien ante estas situaciones. Van a salir a por todas porque tienen esa necesidad. Nosotros debemos salir sabiendo que si sacamos los tres puntos se les coge una distancia muy amplia. Es un partidos para nosotros importantísimo y hay que manejar bien la necesidad del rival".

El delantero no se ha sorprendido del desgaste que hay que realizar sobre el césped vestido de amarillo. "Sabía que había que trabajar mucho. Al Cádiz lo seguía y vi que hizo una primera vuelta extraordinaria. Están juntitos, ordenados, metidos atrás y se sale bien a la contra. Pero una cosa es cuando lo ves y otra cuando lo haces porque se multiplica todo por dos. Creo que me estoy adaptando bien a lo que me pide el entrenador. Se me da bien salir a las contras y mejorar en todo lo que pueda".

Profundizando en el Alavés, Sobrino ha reconocido que "me extraña mucho su situación". "Conozco bien al equipo y con el primer entrenador (Pablo Machín) hacían cosas diferentes a las de ahora. La clave allí es estar ordenados y juntitos. De medio campo hacia adelante le veo un equipo muy completo pero el fútbol es cruel e injusto y te metes ahí abajo y no sales. Creo que tienen buen nivel y las incorporaciones también han sido buenas. Aunque cuando te metes abajo es muy complicado. Es verdad que me extraña que estén ahí".

También ha indicado, a groso modo, las claves del Cádiz CF para dar el do de pecho en tierras vascas. "Sé que nos vamos a encontrar un equipo muy intenso que se le verá necesitado. Habrá que jugar con ese tiempo, con la necesidad de ellos. Si estamos bien atrás y ordenados, y tenemos esa llegada arriba puede ser bueno. Debemos seguir nuestro estilo de juego porque es lo que mejor se nos da y puede ser la clave para sacar los tres puntos".

El ariete sabe que tiene un debe en el Cádiz CF hasta que no perfore la portería contraria. "Me encantaría hacer un gol, los delanteros vivimos de eso y nos gustaría meter cada partido un gol. Ojalá llegue pronto. Trabajamos para eso y espero pronto encontrar esa zona para hacer mi primer gol, ya que sería muy importante para mi confianza".

En la parte final de su intervención, ha analizado algunos aspectos de lo que hace falta, en materia de puntos, para seguir en Primera. "La salvación no se sabe en cuanto puede estar, pero es posible que ronde los 40 puntos. Sería importantísimo sacar los tres puntos porque nos quedarían nueve o diez puntos por sacar. Ellos (en referencia al Alavés) saben que se juegan mucho para que no les saquemos esa distancia y se notará en el campo. Hay que estar muy preparados para salir con más actitud que ellos y ser capaces de hacer nuestro juego".