El Cádiz CF informó en la tarde del lunes 8 de marzo de la lesión que sufre Choco Lozano. El delantero se dañó su rodilla izquierda durante los últimos minutos del encuentro contra el Eibar disputado el día anterior con victoria por la mínima de la escuadra gaditana.

En una acción fortuita, cuando los visitantes acechaban el área local y los de casa se defendían como gato panza arriba, un jugador del conjunto guipuzcoano cayó encima de la rodilla izquierda del hondureño, que dio un giro brusco que enseguida notó el futbolista. Tuvo mala fortuna y el dolor apareció al instante tras el impacto. Desde el primer momento se dio cuenta de que se había lesionado.

Tras el pitido final, el ariete abandonó el terreno con una visible cojera. El entrenador del equipo amarillo, Álvaro Cervera, explicó minutos después del partido que tenía peor pinta la lesión de Choco Lozano que la de Iza Carcelén. El lateral derecho se tuvo que ir antes de tiempo al sufrir molestias musculares en su muslo izquierdo.

Lozano sufre un esguince de rodilla, según informó la entidad cadista mediante un escueto parte médico. "Padece un esguince en su rodilla izquierda que le deja pendiente de evolución", indicó el doctor Sebastián Jiménez tras las pruebas a las que fue sometido en 9 del equipo amarillo para dictaminar el alcance exacto de su dolencia.

Lozano es un jugador importante aunque en los últimos partidos, tras le llegada de Rubén Sobrino, le toca ejercer el papel de suplente, como lo fue ante el Eibar. Salto al tapete en el minuto 73. Es una baja sensible porque los tres delanteros que más cuentan para Cervera son Álvaro Negredo, Sobrino y el propio Lozano.

El tiempo estimado de baja del centroamericano depende del grado del esguince, algo sobre lo que el club no ha ofrecido de detalles aunque todo apunta a que ha sido leve.

En el caso de que se trate de un esguince leve, el periodo de baja oscila entre dos y seis semanas. Puede que incluso menos si ha sido poca cosa. Si es un esguince moderado, la ausencia se puede prolongar entre seis y ocho semanas. Si es algo más grave, de ocho a diez semanas.

En el club confían en que el atacante pueda recuperarse lo antes posible para poder ayudar al equipo en el tramo más importante de la temporada. Quizás pueda estar disponible en poco tiempo si se recupera con prontitud.

El hecho de que no haya Liga el último fin de semana de marzo (el 27 y el 28) puede ayudar a que Lozano no se pierda demasiados partidos. En el caso de que no llegue a las citas ante el Deportivo Alavés (sábado 13 de marzo) y el Villarreal (domingo 21 de marzo, quizás podría pelear por un puesto para el duelo frente al Valencia, previsto para el primer fin de semana del mes de abril.

Lozano no está teniendo suerte. A la pérdida de la titularidad se le une ahora una lesión inoportuna que le obliga a frenar en seco. Sin olvidar que a mediados del pasado mes de noviembre de 2020 dio positivo por coronavirus cuando estaba con su selección y tuvo que estar recluido en un hotel de Guatemala.