La mano del penalti de Cala. "Esto se tiene que aclarar porque al final hay pelotas que no van a ningún sitio, que no tienen intención, y otras que tienen visos de ser gol, que pueden ser importantes. La norma pone que después de rebote no es mano... Voy a contar una anécdota de este partido: el árbitro ha venido, me ha preguntado si puede hablar conmigo y hemos hablado. En otros partidos, si fuera al revés, seguramente no podría hablar con el árbitro. Este tipo de cosas son las que hay que arreglar".

Partido serio y disciplinado. "El partido no ha sido bueno. Ellos han salido bien y nosotros bastante mal. Nos está costando mucho, a los que juegan y a los que no juegan. No ganar nos tiene atenazados. El Eibar nos ha dominado, nos ha quitado la pelota, nos ha metido en el área. Seguimos defendiendo muy atrás, y no sólo por el rival sino por el miedo que tenemos. Sabíamos que había que ganar, que era lo importante".

José Luis Mendilibar: "No hemos jugado tan mal como para perder"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, no encontraba explicación a los acontecido en el Ramón de Carranza. "No hemos jugado tan mal como para perder pero hemos perdido. Tenemos que seguir insistiendo en el día a día, tener sensaciones buenas en los entrenamientos, no bajar los brazos y salir a por todas los fines de semana. El fútbol que estamos haciendo no es tan malo y en algún momento nos puede sonreír la suerte también". La amenaza del descenso. "Estamos a un partido, no a más. Al principio estuvimos en descenso y ahora hemos vuelto a caer, pero somos unos siete equipos los que vamos a luchar para no descender". Dinámica negativa. "Vemos el mismo partido de otros días. No estamos compitiendo tan mal como refleja la clasificación, pero la situación es la que es. No sé si ganando un partido cambiarían mucho las cosas. Tenemos que seguir trabajando porque en algún momento tendremos el acierto o la pizca de suerte que nos falta". El ambiente del vestuario. "Están fastidiados porque ven la situación, pero también hay palabras de ánimo. Ven que las cosas están mal clasificatoriamente hablando, pero no en juego. Piensan en positivo". Gol anulado, penalti fallado... "Llevamos tiempo con estas cosas. Cuando no es una, es otra. Hemos podido ponernos por delante, luego empatar... Y luego, con ellos encerrados, ya era más difícil. Incluso nos han hecho sus ocasiones al final".