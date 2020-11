El Cádiz de las últimas semanas rompe en mil pedazos algo tan habitual en el fútbol actual como son las rotaciones o cambio de hombres en el equipo titular que salta al campo para comenzar a disputar el partido. De hecho, los amarillos llevan tres jornadas consecutivas saliendo a jugar con los mismos futbolistas. Un titular que la afición empieza a recitar de carrerilla a pesar de que las circunstancias que vivimos, la pandemia mundial del Covid-19, se han convertido en un impedimento por imperativo para que pueda seguir de cerca a los suyos.

En efecto, Álvaro Cervera parece confiar para comenzar los encuentros en once integrantes muy concretos de su plantilla. Los resultados cosechados por el conjunto de la Tacita de Plata, con especial mención al histórico primer triunfo en la visita al Real Madrid, sin duda le invitan a pensar que mejor no tocar lo que funciona. No le falta razón.

La comparecencia en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas para asaltar finalmente y contra todo pronostico el fortín del vigente campeón de Liga marcó desde luego un antes y un después en la presente temporada. Al margen del buen momento que pudieran atravesar algunos jugadores en el arranque del curso, al margen de la teórica titularidad indiscutible que puedan haberse ganado otros, lo cierto es que aquellos futbolistas se han ganado una continuidad tan merecida como poco frecuente.

Conan Ledesma en la portería, Carlos Akapo en el lateral derecho, Pacha Espino en el lateral izquierdo, Fali y Juan Cala en el centro de la defensa, José Mari y Jonsson formando el doble pivote, Salvi pegado a la banda derecha, Álex Fernández cayendo a la izquierda y Negredo y Choco Lozano como referencias en ataque componen a día de hoy el combinado titular del Cádiz que registra los mejores números del club a lo largo de su historia en la máxima categoría.

Curiosamente, sólo cinco de ellos abrieron la competición pisando el césped desde el pitido inicial, porque en la derrota ante Osasuna en el Ramón de Carranza no estuvieron en la foto del principio Conan, Akapo, Fali, Jonsson, Álex Fernández y Choco Lozano. Más de la mitad del titular ha variado desde el amargo estreno liguero.

El paso de las jornadas, el trabajo diario en El Rosal, la adaptación de los nuevos al grupo y al sistema, pero sobre todo la sensación de que estos 11 futbolistas han hecho del bloque una máquina perfecta, un engranaje milimétrico que funciona como un reloj suizo, dan sentido a que el técnico los mantenga más allá del adversario de turno, de las necesidades específicas para afrontar cada choque. Con ellos todo marcha bien y poco más se puede señalar al respecto.

Porque, además, a Cervera siempre le queda en la recámara la posibilidad de tirar de las sustituciones, ahora que son más generosas que nunca, para corregir errores, para rectificar el rumbo si en el algún momento se desvía, algo que, a decir verdad, apenas está sucediendo. Sólo cuando las fuerzas flaquean, normalmente en el transcurso de la segunda parte, cobra sentido inyectar savia nueva, refrescar con los suplentes.

Volviendo al titular que se ha repetido en las últimas tres citas, llaman la atención los casos de los que no estuvieron en el debut y se han ganado el puesto. Conan transmite seguridad desde que se enfundó por primera vez, en San Mamés, la elástica cadista. Akapo ha pasado de completar una campaña casi en el ostracismo, completamente eclipsado por un gran Iza Carcelén, a hacerse hueco entre los elegidos y cumplir con creces para continuar ahí. Igualmente, destaca la titularidad de Fali, al que parecía de entrada ganarle la partida Marcos Mauro pero que ha aprovechado su oportunidad para demostrar que su carácter y espíritu combativo no se quedan en el vestuario. El danés Jonsson rubrica partido a partido el acierto de su fichaje. Álex se confirma como un magnífico todocampista capaz de actuar en el doble pivote, en la mediapunta o, como ahora, escorándose a un costado. Y Choco Lozano ha sabido explotar sus virtudes para complementarse con Negredo arriba.

El sentido común apunta a que tarde o temprano el Cádiz dejará de estar instalado entre los mejores de Primera, en puestos europeos, para centrarse, clasificatoriamente hablando, en su verdadera pelea, la lucha por la permanencia. El sentido común indica que, antes o después, el once de las últimas tres jornadas empezará a sufrir variaciones, ya sea por decisión técnica o por culpa de incidencias como las lesiones. Pero lo que es seguro es que este equipo titular se ha ganado por derecho propio un espacio cuando se hable de lo mejor de la historia del club.