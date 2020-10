El Cádiz CF gana en Eibar: "¡Qué grande este grupo!"

El Cádiz CF continúa dando alegrías. La última, la victoria en el terreno del Eibar con su método de sobra conocido, basado en el trabajo en equipo.

Los jugadores de Álvaro Cervera se mostraron felices tras consumar el cuarto triunfo consecutivo como visitante. Cuatro salidas, 12 puntos.

El portador del brazalete de capitán en Ipurua fue José Mari, quien resumió en pocas palabras las claves de la buena marcha del conjunto amarillo. "Competir como si fuese el último día, creer en nuestras posibilidades y seguir creciendo como equipo. ¡Qué grande es este equipo!", soltó el roteño en su cuenta de twitter después del golpe de efecto en el campo del Eibar.

Competir como si fuese el último día, creer en nuestras posibilidades y seguir creciendo como equipo. Que grandes es este grupo!!! @Cadiz_CF @LaLiga +3!!! pic.twitter.com/ke5Zwriz5t — José Mari 6 (@JoseMariRota3) October 31, 2020

Álex Fernández alabó el esfuerzo colectivo e hizo un guiño a la afición. El madrileño colgó un mensaje a través de su twitter: "¡Somos un grandísimo equipo. Disfrutar cadistas! Nos lo merecemos. ¡Viva nuestro Cádiz!".

Alusión carnavalesca de Juan Cala en sus palabras tras la victoria del Cádiz CF en la octava jornada de Liga. El defensa, contento con la labor del equipo indicó en su twitter: "Me han dicho que el amarillo... Tres puntazos en un campo súper complicado como es Ipurua. 14 puntos para seguir en busca de nuestro objetivo. A disfrutar, cadistas".

Me han dicho que el amarillo.... 3️⃣puntazos en un campo super complicado como es Ipurua. 1️⃣4️⃣ puntos para seguir en busca de nuestro objetivo. A disfrutar Cadistas @Cadiz_CF pic.twitter.com/Hksag6wqzG — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) October 30, 2020

Conan Ledesma habló para los medios oficiales del club tras el 0-2. "Contento y feliz por el resultado", dijo el portero antes de señalar que "en lo personal no mucho porque no podía girarme mucho por el césped, me caía mucho a la hora de patear y eso no es excusa para los saques espantosos que hice".

El arquero indicó que "los puntos son muy importantes y estoy contento además porque el equipo está muy bien, está rindiendo dentro de la cancha para pelear la permanencia, que es lo único que tenemos en la cabeza".

Por otro lado, el sanluqueño Salvi fue también protagonista del partido al hacer el segundo gol superada la media hora de partido. El extremo afirmó que todos están "contentos por puntuar otra vez fuera de casa, ser competitivos, intentar que no nos hicieran daño. Sabíamos que iba a ser complicado y creo que hemos hecho un buen partido". En la misma línea agregó que “hemos aprovechado nuestras ocasiones y nos llevamos los tres puntos".

Salvi es uno de los jugadores más veteranos del equipo y tiene la consigna clara: "Tenemos que correr los once, apoyar al compañero, que no nos generen ocasiones. Sabemos a lo que jugamos, Cervera tiene las ideas muy claras, esto es un proyecto de años que está recogiendo los frutos".

El ‘7’ cadista reflexionó sobre la curiosa circunstancia de que el equipo está intratable a domicilio y no ha estrenado el casillero de victoria en casa. "Es una sensación extraña porque sabemos que Carranza es un fortín importante. Nosotros sabemos que con la afición ponemos los partidos cuesta abajo, es más fácil con ellos. Estamos viviendo una pandemia mundial y lo más importante es la salud. Nos ha tocado vivir esto y quedará para nuestros nietos. Hay que ser positivos en esta vida y seguir así".