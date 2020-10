La rueda de prensa de Álvaro Cervera en Ipurua permitió ver a un técnico satisfecho, contento pero comedido. La cuarta victoria consecutiva de la temporada a domicilio no deja de ser un paso más en la lucha por la permanencia. Lo del coliderato no pasa de anécdota. Y todo ello, con una receta que todos los rivales empiezan a conocer pero pocos saben combatir.

El mismo once por tercera semana seguida. "Siempre hay la posibilidad de cambiar por cómo ha ido la semana, por el tipo de partido que nos íbamos a encontrar, pero al final decidimos que el posible cambio no nos iba a aportar más y salimos con los mismos".

Un arranque de curso admirable. "No le ponemos ningún nombre a lo que estamos haciendo, sólo nos acercarnos a la cifra de la posible salvación. Habrá partidos más bonitos y otros menos, como la primera parte de este partido. Si no se adelantan somos peligrosos porque somos pacientes en el esfuerzo y cuando nos ponemos por delante somos pesados e incómodos".

"Hay quien disfruta con la pelota, pero nosotros somos profesionales y lo hacemos jugando con nuestro estilo y ganando"

Dudas en la primera media hora. "Ha costado trabajo entrar al partido. Estoy seguro que los jugadores no disfrutan porque al fútbol se disfruta con la pelota, pero somos profesionales y hay otras maneras de ganar, como ha ocurrido. Sabíamos el tipo de partido que nos íbamos a encontrar ante un equipo parecido a nosotros, que no comete errores, que defiende más lejos de su portería que nosotros de la nuestra, y aguantando sabíamos que tendríamos oportunidades. Estamos siendo excesivamente certeros, llegamos poco pero marcamos, y cuando marcamos defendemos mejor, con más soltura. Se tienen que dar muchos condicionantes para que esto salga, sobre todo que no te marquen primero".

Cuatro de cuatro lejos de casa y colíderes. "Es bonito, estoy seguro que mañana lo miraremos varias veces, pero al final de la jornada no estaremos ahí y al final de la temporada tampoco. Hay que disfrutar el momento y durante la semana tenemos que pensar en el Atlético de Madrid".

Un bloque muy reconocible. "Hay formas de convencer a la gente, pero la mejor manera es ganando, cuando ven que lo que les dices da resultado. De momento es así. Es sacrificado, gente que viene de otro tipo de juego, que se divertían más... Yo considero que en el campo hay que ser profesional, no disfrutar. Disfrutamos luego. Ellos tienen que intentar hacer lo que les decimos y de momento les va bien".

La lucha no se negocia, pero el estilo tampoco. "No somos virtuosos con la pelota, tenerla o no depende de muchas cosas y no es algo por lo que hemos sido mejores. En la primera parte teníamos un problema, que el Eibar lo ha hecho bien, que buscaba las cosquillas en el lado de Akapo. En la segunda parte hemos salido sabiendo que eso no podía seguir pasando y ese problema ya no lo hemos tenido, aparte de que ya íbamos ganando 0-2. Ojalá mañana mis jugadores sean los mejores, pero lo que quiero es que ganen. Ellos también disfrutan con eso. A otra cosa no podemos jugar, y el que lo piense está en su derecho pero no tiene razón".

Triunfo importante ante un rival directo. "Creo que es más bonita la victoria ante el Real Madrid, pero ésta es más importante. Al Madrid lo puedes coger despistado, pero al Eibar no. Es un equipo que te presiona mucho, más parecido a nosotros pero más asentado en Primera. Si me das a elegir no te voy a decir que no prefiera ganar al Madrid, pero para nosotros es más complicado este tipo de partidos".