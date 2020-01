La única ausencia del Cádiz CF en La Coruña por decisión técnica es la de David Querol. De los seis jugadores del primer equipo que se quedaron en tierra, el reusense fue el único que no viajó pese a estar en condiciones. Fali y Salvi están lesionados, mientras que Marcos Mauro, Sergio Sánchez y José Manuel Jurado acumulan pocos entrenamientos después de superar sus respectivos problemas físicos.

Querol, que no entró en la convocatoria, no podrá intentar repetir el golazo que marcó la pasada temporada en el estadio Riazor. El atacante fue entonces el revulsivo del equipo, que perdía 1-0 y no terminaba de reaccionar hasta que una genialidad suya en la recta final el partido permitió al Cádiz CF sumar un punto que en aquel momento era valioso en la contienda por un puesto en la fase de ascenso a Primera División. El delantero hizo un caño a un contrario y soltó un derechazo desde la frontal del área con el que alojó el balón por la escuadra.

La ausencia de Querol reaviva el recuerdo de aquel hermoso tanto que entonces valió un punto. El catalán se queda fuera de un partido importante cuando está en su mejor momento de la temporada. Es el máximo goleador del Cádiz CF del último mes con cuatro dianas. Marcó un golazo de cabeza en el Carlos Tartiere que certificó el triunfo cadista (0-2) frente al Real Oviedo y dos días después firmó el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey con el oportuno tanto que hizo en el envite ante el Lealtad.

Volvió a marcar esa misma semana (a finales del pasado mes de diciembre) en el choque contra el Numancia que supuso la primera derrota (2-4) del Cádiz CF en casa esta temporada. Y comenzó el año con el mismo olfato: fue el autor del gol en el duelo copero ante la Unión Deportiva Logroñés que sin embargo no evitó la caída del equipo en la tanda de penaltis.

Querol no viajó a La Coruña porque ni hay sitio para todos en la convocatoria. En principio se queda en el Cádiz CF tras la marcha de Caye Quintana (cedido al Fuenlabrada hasta final del presente curso), aunque no se puede descartar su marcha en los días que resta hasta completar el mes de enero si el club encuentra oportunidades en el mercado y tiene que aligerar peso en la plantilla.