Nace una idea: la compra del Cádiz CF en modo cooperativa y con criptomonedas

El Cádiz CF está de la actualidad en las últimas fechas más allá del plano deportivo. El equipo está en zona de descenso, la afición se indigna y pone en cuestión la gestión que realiza el club... Y ahora nace una plataforma que tiene como objetivo comprar la entidad cadista con criptomonedas.

Se llama MagicoDAO y ya tiene una página web (en inglés) y está en twitter (también en inglés en la mayoría de los mensajes). ¿En qué consiste la iniciativa? La adquisición se llevaría a cabo a través de la conocida como DAO, una organización autónoma descentralizada mediante la que inversores persiguen, a través de 'smart contracts' y tecnología 'blockchain', la suma de capital suficiente para efectuar la comprar de sociedades de un elevado coste.

"Es como una cooperativa a través del smartphone en el mundo cripto", explican en 2playbook Carlos Delgado (ex director de operaciones de Footters) y Diego Arroyo (creador de la marca de moda Laagam), promotores de la idea de adquirir el Cádiz CF a través de ese método. Se trata de que todo el que aporte capital tenga derecho a participar.

"La propiedad de un equipo no debe ceñirse a multimillonarios, sino a un movimiento de personas que desean ser parte del mejor equipo del mundo". Así se presenta MagicoDAO en su web. Toda una declaración de intenciones a falta de saber si el proyecto puede convertirse en realidad.

Sus promotores han puesto marcha una primera fase para ver "qué se puede comprar y qué no". Depende de la recaudación y de la voluntad de vender por parte de los actuales propietarios. Los principales accionistas del Cádiz CF a día de hoy serían Locos por el Balón (Manuel Vizcaíno y Quique Pina) y Capri (Rafael Contreras). A día de hoy no se les ve intención de desprenderse de sus acciones. Otra cuestión sería el precio, que podría irse a una cifra bastante superior a los 50 millones de euros por la mayoría.

Acaba de empezar. En su web, en el apartado 'quiénes somos' (who we are), MagicoDAO explica (en inglés) que es "una comunidad de seguidores lo bastante loco como para creer que el fútbol debería ser propiedad de los aficionados".

Se basa en cuatro soportes: descentralización como organización autónoma, propiedad al instante, reglas consensuadas y una hoja de ruta que pasa por "comprar el club, ganar la Liga y ganar la Champions".

MagicoDAO ha creado un canal de Discord para desarrollar la iniciativa. Cuenta con más de 150 usuarios poco después de su arranque. Se han generado otros canales para la financiación y el soporte legal de las operaciones.

Las DAO vivieron su explosión el pasado año con la creciente pujanza de las criptomonedas. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo una tentativa de compra, mediante este modelo, de las copias originales de la Constitución en la subasta de Sotheby’s.