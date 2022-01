El técnico del Espanyol: "Sé que el Cádiz CF se lo va a dejar todo"

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó en la rueda de prensa previa al partido de este martes 18 de enero contra el Cádiz CF que su equipo "necesita sumar los tres puntos".

El cuadro catalán llega en un mal momento tras perder contra el Elche en LaLiga (1-2) y ser eliminado de la Copa del Rey por el Mallorca (2-1).

"Si ganamos, la gente volverá a ilusionarse y en eso estamos. Queda lo más chulo por delante", señaló en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

El responsable del banquillo blanquiazul insistió en que no deben recrearse en lo negativo: "No digo que olvidemos lo que ha pasado, porque estamos fastidiados, pero nos centramos y nos ocupamos del partido contra el Cádiz CF".

Moreno explicó que asume la "montaña rusa" de emociones que vive tradicionalmente el aficionado periquito. "Aceptamos que esto funciona así, cambiando en función del resultado, aunque hemos hecho muchas cosas bien durante el curso", insistió.

Respecto al rival, el preparador valenciano auguró un encuentro complicado. "Sé que se lo van a dejar todo y nosotros debemos mejorar en todas las parcelas. Los partidos se ganan con disputa además de con calidad", reflexionó.

El técnico blanquiazul subrayó que no se conformará con ningún resultado que no sea una victoria: "Está mal que lo diga, pero no me gusta perder ni al parchís y hasta hago trampas cuando juego con mis hijos para ganar".

Finalmente, preguntado por las críticas que recibió el equipo en las redes sociales tras la eliminación de Copa, Moreno relativizó el contenido de estas plataformas y afirmó que en su vida diaria ha notado actitudes distintas.