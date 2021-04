El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ofreció una valoración previa al encuentro frente al Valencia que supone la reanudación del campeonato tras el obligado descanso del pasado fin de semana. La detención de la Liga a priori le ha ido bien al equipo justo antes del comienzo del esprint definitivo de la Liga en busca de la permanencia.

"Hemos tenido un parón para descansar tanto el cuerpo como la cabeza. Creo que estamos bien, despejados y sabiendo que nos quedan diez partidos en los que, cuanto antes consigamos el objetivo, mejor", expuso Cervera sobre el tramo que resta de competición, sin duda el más importa por lo que hay en juego. El primer paso es el duelo ante el cuadro valencianista.

Todos los jugadores están disponibles en principio salvo Lozano y Rubén Sobrino por distintos motivos. “Jens Jonsson entrenó el viernes por primera vez tras su periplo con su selección (Dinamarca), Choco está descartado y tenemos futbolistas que debemos tener muy pensados hasta el final porque son jugadores que tienen lesiones entre comillas. Si queremos seguir compitiendo no se puede frenar. Hay unos cuantos, pero siempre que juegan pueden competir bien", explicó el técnico.

Sobrino no puede jugar al estar cedido por el Valencia. Cervera nota la ausencia del atacante: "Nos está dando cosas diferentes porque abarca mucho terreno, hace muchos kilómetros jugando. Encontrar un jugador como él es complicado. El domingo tendremos que ver cómo suplimos su ausencia. Es la pregunta a la que tengo que darle respuesta. Puede jugar en varias posiciones a lo largo del partido".

El Cádiz CF salta al césped con la visita al Villarreal como última referencia. El preparador cadista recordó que en aquel partido "recibimos un gol en el minuto dos y, cuando lo recibimos, nuestra idea era seguir vivos hasta el final para que no pasara como el día del Celta de Vigo o del Sevilla".

Indicó Cervera que en el estadio de la Cerámica "fuimos poco a poco. Vimos que los cambios y el devenir del partido no nos creaban tanto peligro. No creo que fuéramos más valientes, porque otro día haces eso y te meten tres y se acaba el partido. La idea siempre es la misma, unos días sale bien y otros no. La idea no es ser valiente o menos valiente, pero tenemos la experiencia de que cuanto más valiente somos, más goles nos meten".

El Villarreal es pasado y ahora llega a Carranza el Valencia, un equipo "con jugadores importantes", recalcó el entrenador del conjunto amarillo. "Hay partidos que no juegan como quisieran, pero con los jugadores que tienen lo sacan adelante. Tienen jugadores fundamentales para sacar adelante partidos. La diferencia creo que está ahí".

Pese a los problemas que está teniendo el Valencia, la realidad, según Cervera, es que el equipo ché "sigue teniendo buenos futbolistas capaces de sacar de apuros de partidos que no les han salido como quieren".