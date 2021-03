Manu Vallejo: "Estoy nervioso, habrá mucha nostalgia"

Manu Vallejo será uno de los grandes protagonistas de la presencia del Valencia en el Ramón de Carranza para enfrentarse al Cádiz CF. El chiclanero, con pasado en el primer equipo amarillo y su cantera, se reencontrará con una etapa que ha significado mucho en crecimiento.

En declaraciones a la Cadena Cope, el atacante admite estar "con muchas ganas de que llegue el domingo". Todo ello dentro de una temporada que analiza de la siguiente manera: "Intento aprovechar los minutos que tengo y he tenido la suerte de marcar goles, que es lo que se le pide a un delantero", agregando que "está siendo una temporada complicada para muchos equipos". "El Covid ha dejado los estadios vacíos, pero tenemos que adaptarnos. Todos los partidos son complicados en esta Liga, pero dentro de la dificultad que hay, seguimos peleando".

Se refirió a su salto del Cádiz B al Cádiz CF y de ahí al Valencia prácticamente en un año. "Si me lo llegan a decir en aquel momento no me lo hubiese creído. Pero el fútbol tiene estas cosas. Pasa todo rápido y tuve la suerte de que haya ido bien e intento aprovechar de todo lo que he pasado para aprender".

Su crecimiento, ahora como valencianista, lo expone con claridad. "He madurado, porque llevo dos años más en el fútbol profesional, entrenando con compañeros de primer nivel y eso también te lleva a mejorar. En cuanto a lo personal, sigo siendo el mismo. Un chaval familiar. Me gusta ir a la playa de Valencia y hacer las mismas cosas que hacía en Chiclana porque así me ha ido bien y estoy a gusto".

Evidentemente la distancia de su Chiclana natal es algo que acusa, pero afirma que "estoy donde quiero estar". "De Chiclana echo de menos todo. Nos ha tocado este año estar mucho tiempo sin ver mi gente y es lo que más se echa en falta. No ver a mis padres, hermanos y amigos es duro, pero somos unos privilegiados. Cambiaría cualquier cosa por estar aquí e intento disfrutarlo a tope".

Con Javi Gracia tiene poca titularidad y minutos como revulsivo, si bien juega más cerca del área. "En el primer equipo del Cádiz CF empecé a jugar en la izquierda y luego ya el míster me utilizó más cerca del área. A Cervera le gusta cambiar de posición a la gente de arriba durante los partidos. Al final iba tocando un poco casi todas las posiciones de arriba". Como no puede ser de otra manera, agradecimiento al técnico cadista. "Llegué siendo un joven inexperto en el fútbol profesional. A través de los entrenamientos intenté demostrarle de lo que era capaz y él confió en mi. Fueron 23 o 24 partidos seguidos como titular. En Cádiz, para un chaval de 20 años, no es fácil ni para Cervera ni para mí. Apostó por mí de todas todas y le estoy muy agradecido", manifiesta. De ese periodo, Manu Vallejo se queda con los dos goles al Lugo. "Recuerdo con mucho cariño casi todos los goles que he metido, pero esos dos los tengo bien grabados".

Baraja diferentes sensaciones de cara a pisar el domingo el Ramón de Carranza y ver enfrente al Cádiz CF. "Estoy nervioso, ilusionado y muy contento. Habrá mucha nostalgia. Nada más de pensarlo se me pone la piel de gallina. Me pongo nervioso porque va a ser muy bonito. No conozco el Carranza vacío, sí con poca gente en años de Segunda B, con partidos no tan bonitos como los de ahora. Será extraño no ver a los Brigadas que siempre estaban animando, pero nos hemos acostumbrado a ir este año a todos los campos vacíos", indica con pesare.

Y avisa que cuando empiece el encuentro no habrá amigos. "El fútbol no entiende de cariño, amigos ni clubes. Cada uno va a pelar por lo suyo. Intentaré darlo todo y si tengo la suerte, intentaré meter algún gol. No lo puedo celebrar porque no me sale. Solo tengo buenos recuerdos de Cádiz y no me sale celebrar un gol contra el Cádiz".

Hubo cantos de sirena el pasado verano para que se produjera una cesión. Así lo explicaba en Cope Cádiz. "Nunca se me dijo nada sobre esa posibilidad. Tenía claro la oportunidad que se me presentaba en el Valencia porque habían salido jugadores importantes de la parte de arriba. Yo me sentía con ganas y más importante que el año pasado y me centré al 100% para intentar hacerlo bien", señala antes de agregar que "Cádiz es mi casa y ojalá hubiese tenido la suerte de vivir la experiencia de jugar en Primera allí, pero estoy muy contento y con ganas de hacer cosas importantes en el Valencia".

En la parte final de su entrevista, se refirió a la campaña del Cádiz CF. "Lo veo bien, como todos los años. Un equipo fuerte, aguerrido. Es difícil crearles peligro para ganarle. Tiene las cosas muy claras y con sus armas te puede hacer mucho daño. He vivido saber sufrir dentro del campo en el Cádiz y aprovechar las oportunidades que se presente. Es un equipo con un rol definido, lo he vivido desde dentro y no hace falta dar muchas más pistas". Todo ello con un lógico deseo final. "Espero que gane el Valencia, pero que el Cádiz se salve. Desde entonces le deseo toda la suerte del mundo".