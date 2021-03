Vizcaíno gana una gran batalla judicial a Pina

Nuevo episodio del Cádiz CF en los Tribunales, que en este caso se ha saldado con una victoria de enorme importancia para Manuel Vizcaíno sobre Quique Pina. El murciano solicitaba la disolución de Locos por el Balón, con el deseo de que quedara apartado el actual presidente del club. Sin embargo, la Justicia estima dicha disolución pero nombra a Vizcaíno, a todos los efectos legales, como liquidador de la sociedad. Un golpe importante para Pina en un auto ante el que cabe recurso.

El que fuera consejero delegado y responsable de la gestión deportiva del Cádiz CF, Quique Pina, ya apostaba a finales de 2017 por la disolución de Locos por el Balón de manera que tanto Manuel Vizcaíno como él tuvieran cada uno su parte y fueran los accionistas del club en una junta los que decidieran quién era el presidente, que no tenía necesariamente por qué ser uno de los dos.

Pina abogaba entonces por esta salida al conflicto. El ex responsable de la gestión deportiva aseguró que "no me voy del Cádiz" antes de indicar que entre Vizcaíno y él "al final tendrá que haber uno nada más" y de añadir que "hay soluciones que no tienen que pasar por la compra de las acciones" de Vizcaíno. El murciano recordaba que le cedió "la administración de Locos por el Balón porque yo ese momento estaba en el Granada y el CSD no autorizó la entrada de mi padre y de mi hermana". "Y cuando dejé el Granada y quise venir al Cádiz le pedí la firma compartida y me la negó".

Como con otras cuestiones entre ambos, este asunto alcanzó los Tribunales y ahí es donde, con fecha del 24 de marzo pasado, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, como magistrado de refuerzo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ( sección 1ª), ha dictado la presente resolución en la que dispone estimar la solicitud de disolución de la Entidad Locos por el Balón S.L., procediéndose a nombrar como liquidador a Manuel Vizcaíno. Ambas partes saben que se podrá interponer recurso de apelación ante esta resolución.

El proceso de liquidación puede durar de uno a cinco años dependiendo de si presenta recurso de apelación

La intención de Quique Pina era que Locos por el Balón contara con un administrador judicial y que se llevara a cabo la liquidación logrando para ambos objetivos que la Justicia apartara a Manuel Vizcaíno; se estima la disolución pero el nombramiento del presidente como liquidador provoca el efecto contrario al que perseguía el murciano.

La resolución no es firme y el proceso puede durar de uno a cinco años dependiendo de algunos aspectos como el hecho de que se presente recurso de apelación, en cuyo caso puede alargarse hasta el máximo de ese periodo. Sin por el contrario no hay recurso, la liquidación se llevaría a cabo en los próximos 12 meses.

El auto del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla supone un respaldo claro a la gestión de Vizcaíno al frente del Cádiz CF, lo que le mantiene en una situación de mayor fortaleza frente a Pina, quien por vía judicial lleva varios años reclamando su papel inicial en la sociedad y en el club.

La resolución refleja que se estima la solicitud de disolución judicial atendiendo a razones como el reparto de Locos por el Balón entre Calambur Intermediaciones y Manuel Vizcaíno (con un 50% del capital social cada parte), así como la petición de Pina para que la sociedad convocara Junta General para tratar la disolución, sin que su requerimiento fuera atendido.

Para el nombramiento de Vizcaíno, actual administrador de Locos por el Balón, como liquidador de esta sociedad se ha seguido lo dispuesto en el régimen ordinario de nombramiento de liquidadores, sin que ninguna de las razones expuestas por Pina permitan desatender esta disposición legal.