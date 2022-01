Último día de mercado en el Cádiz CF: pendiente de un delantero, Andone se queda y Osmajic se va

Este lunes 31 de enero es el último día del mercado de invierno. Hasta las 12 de la noche hay tiempo de hacer algún movimiento. El Cádiz CF llega a la jornada final con la posibilidad de hacer una incorporación más además del anuncio del fichaje de Luis Hernández que se producirá a lo largo del día si nada se tuerce a última hora. El lunes viaja desde Israel hacia territorio gaditano.

¿Cuáles son los asuntos pendientes en las últimas horas de mercado? La prioridad es la llegada de un delantero. No es sencillo. No es el único equipo que busca un punta. El club ha lanzado la caña por algunos arietes aunque los intentos no han cuajado. La esperanza es que las posturas de los clubes implicados o jugadores se ablanden en las próximas horas y se puedan producir alguna novedad. No parece fácil, pero tampoco es imposible porque el último día de cada mercado se suelen acelerar las operaciones.

Nombres de delanteros llevan sonando todo el mes. Luuk de Jong (Barcelona), Paco Alcácer (Villarreal), Borja Mayoral (firmó por el Getafe cedido por la Roma), Toni Martínez (Oporto), Braithwaite (Barcelona), Zaza (Torino)... No son nombres nuevos que surgen a última hora. El Cádiz CF lleva tiempo intentándolo sin éxito. Otros han sido ofrecidos pero rechazados por el club, como es el caso de Diego Costa.

Mientras, Florin Andone se queda en el Cádiz CF salvo giro de última hora y con él serán cinco los arietes si llega uno más. El rumano, sin estar a su nivel más alto, sí ha mejorado en las últimas semanas. Milutin Osmajic se va cedido al Bandirmaspor de la Segunda División turca (falta el anuncio oficial).

En la entidad cadista barajan la idea de no incorporar a ningún delantero si no hay una alternativa interesante. Si no llega, quedarían en punta Álvaro Negredo, Choco Lozano, Rubén Sobrino y Andone.

La incógnita es qué sucederá con Jens Jonsson. Queda poco tiempo de mercado y el danés no se mueve salvo que el Cádiz CF reciba una cantidad económica que propicie un traspaso. El Valencia había mostrado su interés pero sin la intención de pasar por caja. Si no se marcha, el danés seguirá en la plantilla dispuesto a ayudar al equipo en el objetivo de la permanencia en Primera División.