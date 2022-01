Dificultades para el Cádiz CF en la recta final del mercado de invierno

El Cádiz CF apura al máximo en el mercado de invierno para terminar de configurar la plantilla que peleará por la continuidad en Primera División. No lo está teniendo fácil a la espera de los últimos coletazos.

Quedan dos días para el cierre del periodo de inscripciones y la entidad cadista aún tiene tarea pendiente de resolver. Todo apunta a que no quedará todo definido hasta el mismo día 31. Incertidumbre hasta el final.

Más allá de la operación salida, aún abierta, el club pretende hacer dos incorporaciones más para apuntalar el plantel con el reto de la salvación en el horizonte.

El equipo ha quedado reforzado en el centro del campo con el aterrizaje de Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz, y en el extremo izquierdo con Oussama Idrissi. Los tres militan en el Cádiz CF en calidad de cedidos (por el Valladolid los medios y por el Sevilla el extremo) por lo que resta de temporada 2021/22.

Las otras dos posiciones con caras nuevas serán la defensa y la delantera si se cumplen los planes del club.Un efectivo para el eje de la zaga es una de las prioridades en la recta final del mes de enero. En principio llegará uno de la terna formada por Martín Cáceres (Cagliari), Erick Cabaco (Getafe) y Luis Hernández (Maccabi Tel Aviv).

Hay contactos abiertos a la espera de que se cierre alguna operación. El jugador del equipo italiano, internacional uruguayo, estaría cerca del Levante, último clasificado.

Más complicada parece la situación para la contratación de un delantero. El club apuntó alto para hacerse con un ariete de nivel pero no encontró una respuesta positiva de Luuk De Jong, Borja Mayoral (recaló en el Getafe), Paco Alcácer…

En el Cádiz CF gusta la opción de Toni Martínez, delantero español que forma parte del Oporto. Estuvo a las órdenes de Sergio González en el Real Valladolid en la campaña 2017/18, cuando el cuadro pucelano subió a Primera.

Toni Martínez tiene contrato con el conjunto portugués hasta 2025. Su salida sería en calidad de cedido, pero el Oporto no parece que esté por la labor de facilitar se marcha pese a que ejerce un papel secundario (lleva 520 minutos este curso).

Para el ataque no ha parado de sonar el nombre de Manu Vallejo pero el chiclanero, que milita en el Valencia, parece que está cerca de irse cedido al Deportivo Alavés hasta finales del próximo mes de mayo.

El atacante no disfruta de minutos en el Valencia a las órdenes de José Bordalás y tiene abierta la puerta de salida. Su contrato con el conjunto che se extiende hasta 2024 y lo normal es que se marche en calidad de cedido, aunque su club pretende hacer caja con un traspaso o con una opción de compra si sale prestado.

Si no se produce un giro en las próximas horas, Manu Vallejo no jugará en el Cádiz CF. No encajaron las piezas para abrir una segunda etapa en la entidad cadista salvo giro inesperado.

Tampoco se irá a Wuhan (China), una posibilidad que descartó, ni al Levante, colista de la Liga que está casi condenado al descenso.

Las informaciones que brotan desde Valencia y Vitoria sitúan al gaditano en el Deportivo Alavés para afrontar la segunda parte de la temporada 2021/22. El cuadro vasco ocupa la penúltima posición con 17 puntos y es un rival directo del Cádiz CF en la dura pelea por la permanencia. Los amarillos residen en la 18ª plaza con 18.

El único obstáculo que parece que queda es que los dos clubes (Valencia y Alavés) se pongan de acuerdo sobre las condiciones del traslado de Manu Vallejo. Si nada su tuerce, la incorporación a su nuevo equipo puede anunciarse de manera oficial durante el fin de semana o el lunes (último día de mercado) como muy tarde.