Más difícil todavía para el Cádiz B ante el líder Córdoba

El Cádiz B recibe este domingo en El Rosal al Córdoba con el objetivo de conseguir una victoria que se resiste desde la obtenida hace ya cinco jornadas, también en su feudo, frente al Tamaraceite (3-2). Desde entonces, cuatro empates consecutivos ante UA San Fernando (0-0), Mensajero (0-0), Antequera (1-1) y San Roque de Lepe (0-0), los dos últimos desperdiciando el rival un penalti. Es la tercera vez que los contendientes se ven las caras en la Ciudad Deportiva, con victoria local y tablas en las anteriores, las pasadas dos campañas.

El oponente de turno, nada menos que el líder del Grupo 4 de la Segunda División RFEF, que saca la friolera de 21 puntos al filial gracias a sus 13 triunfos y cuatro igualadas, con 48 tantos a favor y sólo 12 en contra. Unos números que infunden mucho respeto, sin duda. Los cordobesistas únicamente han cosechado una derrota, el 20 de noviembre en la visita al Villanovense (1-0). Curiosamente, ese fin de semana los amarillos encajaron su último revés del curso hasta la fecha, con el Coria (0-1).

El conjunto de Alberto Cifuentes lleva una racha de seis encuentros sin perder, sumando 10 puntos de 18 posibles, pero le cuesta mucho ganar. Juega a expensas del adversario porque no es capaz de tener el balón a pesar de entrenar para ello. Clasificatoriamente está fuera del descenso, en la décima plaza, con 22 puntos, a tres de distancia, más por deméritos de los seis últimos clasificados.

El técnico cadista, que cuenta con la baja de Momo Mbaye, por sanción, valora el trabajo del grupo, empezando por la visita a Lepe. "Cuando pasan los días, ves en perspectiva la labor defensivo del equipo y el esfuerzo de los jugadores y das valor al punto conseguido. Pero hay que ser autocríticos y sigo pensando que no fue un buen partido. Habíamos planificado una semana de entrenamiento y una metodología con mucho balón y la verdad que no lo tuvimos nada. La perdíamos pronto, apenas conseguíamos llegar al área rival. La ocasión más clara fue en el último minuto, cuando estábamos con uno menos y en un saque de banda. Me hubiera gustado que el equipo generase y dominase, pero no fue así. Sigo pensando que no fue un buen partido, pero le doy un valor muy importante al punto porque en otras circunstancias hubiéramos perdido el partido 2 o 3 a 0. Supimos sufrir, correr, pararlo y tuvimos la pequeña dosis de fortuna que hay que tener, además de un gran partido de Víctor".

Alberto Cifuentes (Entrenador del Cádiz B) "Es un partido muy complicado, pero no deja de ser ilusionante. No cabe otra cosa en nuestra cabeza que intentar ponérselo difícil al Córdoba"

Respecto a la semana de entrenos, Alberto Cifuentes afirma que ha sido "ilusionante" y se muestra "con ganas de hacerlo bien. Nos viene el líder, un equipo con potencial y con ganas de hacerlo bien".

Una racha de seis partidos consecutivos puntuando. "Es importante tener esta racha. En algunos hemos merecido ganar, en otros perder. Seguir esa dinámica, sobre todo ser sólidos en casa. Es un partido muy complicado, pero no deja de ser ilusionante. No cabe otra cosa en nuestra cabeza otra cosa que ilusión, libertad, soltura, frescura y a intentar ponérselo difícil al Córdoba".

El ex guardameta confiesa que "la motivación es la misma. En un partido donde supuestamente no somos favoritos, la cara de ilusión de conseguir algo, tienen que estar ahí y están ahí. Por mi parte está e intento transmitirla. Ojala llegue de verdad, consigamos hacer un bien partido, con mucho ritmo, balón y área. El resultado dependerá del acierto de cada equipo. Espero que nos vayamos contentos en ese sentido".

Preguntado por el líder, asegura que "está aquí circunstancialmente Está demostrando que no tiene que estar en esta categoría, con mucho potencial, buenos jugadores, tiene una gran plantilla, se puede reforzar bien y lo está demostrando además".

Por último, Cifuentes prefiere no hablar de clave del duelo. "Quiero dar libertad, ser ilusionante, dar motivación, tener un reto bonito. El partido nos va a dar lo que los partidos dan. Son pequeños partidos dentro de un mismo partido. Me gustaría que lo jugásemos con confianza, libertad, mucha autoestima, generosidad en el esfuerzo y ser capaces de poner en mucho peligro al Córdoba".

Por su parte, el Córdoba, en donde milita Dragisa Gudelj, ex del Cádiz B traspasado hace dos semanas, causan baja por lesión José Cruz, José Alonso y Felipe Ramos, aparte los de larga duración como Samu Delgado y Meléndez. Por Covid se pierden el desplazamiento Antonio Casas y Omar Perdomo

Germán Crespo recupera a José Ruiz y Luismi, tras dar positivo, y a Bernardo Cruz, tras perderse cita pasada por decisión técnica. El entrenador incluye en la convocatoria a los 17 jugadores disponibles de la primera plantilla y a Jayland Hankins, portero del filial.