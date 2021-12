Empate de un filial del Cádiz CF sin chispa

Primer empate sin goles del Cádiz B, en este caso en el campo de la Unión Deportiva San Fernando, que le permite alcanzar la tercera semana consecutiva sin perder. Las sensaciones en la Ciudad Deportiva de Maspalomas no fueron del todo buenas porque el equipo de Alberto Cifuentes sólo dejó algunos detalles reseñables al inicio de la segunda parte; el resto pasó sin pena ni gloria para los gaditanos. El debut del delantero juvenil Paco Cantal (18 años) fue lo más destacado en el bando cadista.

No fue una buena primera parte del Cádiz B, que se mostró con timidez, aletargado en viejos problemas ofensivos aunque sufriendo poco en tareas defensivas. Los amarillos trataron de asustar desde el inicio con un chut de Genar que se escapó alto, pero realmente fue su único acercamiento hasta el descanso porque una caída de Kike Carrasco en el área -no la protestó ni él- no ganó el calificativo de inquietante.

La UD San Fernando, fresca de mente y con iniciativa, se fue creciendo en el primer periodo con mucha voluntad pero pocos argumentos de calidad. Stephane y Pedro González, en ambos casos a balón parado, y Álex Cruz, con el pie y de cabeza, fueron los jugadores de casa que comprometieron la portería canaria. Todo ello con unos últimos diez minutos de la primera parte en los que el filial del Cádiz CF se tuvo que dedicar a achicar balones por el acoso de una UD San Fernando que buscaba irse al descanso con ventaja.

Después del paso por el vestuario, el conjunto de Cifuentes salió más decidido para lograr un doble objetivo: evitar otro arreón local y meterse en el encuentro llegando con reiteración y claridad al área de su adversario. De hecho, en el 46’ Mady Diarra obligó a Roberto Gutiérrez a emplearse a fondo; en el 52’ fue Kensly el que arrancó en una contra cuyo pase a Sergi Fernández en boca de gol lo salvó un zaguero; y en en el 53’ se encargó Gudelj de un remate mordido, al saque de un córner, que se escapó por encima de la escuadra izquierda del meta insular.

Sin embargo, ese empuje amarillo fue menguando porque la defensa de la UD San Fernando despertó de la 'dormilera' con la que salió en la reanudación y las fuerzas pasaron a equilibrarse. Un equilibrio que abrió un partido con poca chispa, escaso interés y que Cifuentes empezaba a oxigenar en busca de soluciones. Ambos equipos intentaban montar un ataque que rompiera la igualdad, si bien no existían detalles que invitaran a pensar en el estreno del electrónico.

El susto final lo dio Adrián Socorro en una colada por la banda que defendía un agotado Kike Carrasco y el atacante optó por una vaselina cuando tenía mejor situado a unos compañeros para dar el pase atrás.

En definitiva, empate sin goles de los amarillos que acumulan tres jornadas consecutivas sin perder (siete puntos de nueve posibles), que se mantienen al límite de la zona peligrosa y que cerrarán el año el próximo domingo en las instalaciones de El Rosal (12:00 horas) contra el Mensajero, otro rival directo en la parte baja de la tabla.