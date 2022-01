Manu Vallejo está a punto de tener nuevo equipo

El botón de la cuenta atrás para el cierre del mercado de invierno está activado y las incógnitas se irán despejando en las próximas horas hasta la medianoche del lunes 31 de enero. En el caso del Cádiz CF, aún tiene tarea pendiente tanto en el capítulo de entradas como en el de las salidas.

Lo que parece que llega a su desenlace es el culebrón que afecta a Manu Vallejo. A lo largo del mes de enero se ha especulado con la posibilidad de que el chiclanero regresara al Cádiz CF, pero todo apunta a que no vestirá de amarillo esta campaña.

El atacante no disfruta de minutos en el Valencia a las órdenes de José Bordalás y tiene abierta la puerta de salida. Su contrato con el conjunto che se extiende hasta 2024 y lo normal es que se marche en calidad de cedido, aunque su club pretende hacer caja con un traspaso o con una opción de compra si sale prestado.

Si no se produce un giro en las próximas horas, Manu Vallejo no jugará en el Cádiz CF. No encajaron las piezas para abrir una segunda etapa en la entidad cadista salvo giro inesperado.

Tampoco se irá a Wuhan (China), una posibilidad que descartó, ni al Levante, colista de la Liga casi condenado al descenso.

Las informaciones que brotan desde Valencia y Vitoria sitúan al gaditano en el Deportivo Alavés para afrontar la segunda parte de la temporada 2021/22. El cuadro vasco ocupa la penúltima posición con 17 puntos y es un rival directo del Cádiz CF en la dura pelea por la permanencia. Los amarillos residen en la 18ª plaza con 18.

El único obstáculo que parece que queda es que los dos clubes (Valencia y Alavés) se pongan de acuerdo sobre las condiciones del traslado de Manu Vallejo. Si nada su tuerce, la incorporación a su nuevo equipo puede anunciarse de manera oficial durante el fin de semana o el lunes (último día de mercado) como muy tarde.