Los cuatro jugadores del Cádiz CF que pueden salir antes del 1 de febrero

El Cádiz CF pretende hacer al menos un par de incorporaciones más en el mercado de invierno. Queda poco tiempo pero dispone de tres días (hasta la noche del 31 de enero) para terminar de confeccionar la plantilla.

Han llegado Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y Oussama Idrissi, y el número de refuerzos podrían elevarse a cinco se concretan un par de operaciones más. La idea del club es la contratación de un defensa central y un delantero para cerrar el plantel que competirá por la permanencia en la élite.

Pero además de entradas se pueden producir salidas. Se han marchado Marcos Mauro (ya no pertenece al Cádiz CF y firmó por el Juárez mexicano), Martín Calderón y Jon Ander Garrido (los dos cedidos al Mirandés).

Otros cuatro futbolistas del Cádiz CF tienen opciones de cambiar de aires en enero, tres por su escaso protagonismo y uno por petición propia.

Con tres extremos derechos en nómina, Álvaro Jiménez es el señalado para salir porque Salvi y un renacido Iván Alejo se reparten los minutos en esa banda. El cordobés, que aterrizó el pasado verano, tiene contrato hasta 2025 y se iría en calidad de cedido a un equipo de Segunda División o al extranjero.

Florin Andone no ha terminado de cuajar en el conjunto amarillo y está destinado a salir, pero pasan los días y no se producen novedades. La clave radica romper el contrato de cesión con el Brighton & Hove Albion, algo que a priori no parece fácil debido al elevado coste económico. El delantero maneja varias posibilidades para recalar en un conjunto de la parte alta de la categoría de plata.

Milutin Osmajic tampoco ha disfrutado de muchas oportunidades y en el club tienen la idea de que el joven ariete adquiera experiencia con minutos en otro equipo. Su destino estaría en Segunda o en un club extranjero en principio como cedido al tener contrato con el Cádiz CF hasta 2024.

El caso de Jens Jonsson es distinto porque es el propio futbolista el que ha pedido salir para firmar por el Valencia, pero la entidad cadista sólo le dejará marchar mediante un traspaso.