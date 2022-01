El 'no' del Cádiz CF a Diego Costa

El Cádiz CF anda atareado en busca un delantero y Diego Costa busca equipo en uno de los campeonatos fuertes del continente europeo. Tanto el club como el futbolista están inmersos en el mercado de invierno, pero no parece que sus caminos vayan a cruzarse salvo sorpresa mayúscula en el último instante.

Si Diego Costa no recala en el Cádiz CF no es porque no sea posible su incorporación. El ariete, a sus 33 años, está libre después de romper su contrato con el Atlético Mineiro y busca un conjunto en Europa. Hace unos días estuvo a un pequeño paso de firmar por la Salernitana, colista de la Liga italiana, pero el club descartó a última hora la operación al tener dudas sobre las condiciones físicas del jugador y su motivación a la hora de liderar el intento de permanencia del equipo en la Serie A, que está a ocho puntos de la salvación.

Al Cádiz CF le llegó el ofrecimiento de Diego Costa a través de sus representantes. El club analizó la situación y decidió rechazar la opción de contar con los servicios del hispano-brasileño. Prefiere apostar por otro tipo de futbolista de corte ofensivo aunque de momento no acaba de encontrar un punta para reforzar el ataque.

Lo ha intentado con varios delanteros sin resultado. El caso más llamativo fue el de Luuk de Jong, ariete del Barcelona que empezó a marcar goles cuando el club azulgrana, el Sevilla y el Cádiz CF llegaron a un acuerdo para la incorporación del neerlandés al conjunto amarillo por lo que resta de temporada. Fue el jugador el que frenó la operación.

Si la entidad cadista hubiese dado el 'sí', Diego Costa ya estaría a las órdenes de Sergio González, pero consideran que no es la mejor opción. No tienen del todo claro cuál es su estado de forma y hay muchas dudas sobre su integración de la plantilla.

Después del bajo rendimiento que ha ofrecido Florin Andone, en el Cádiz CF no quiere correr más riesgos en la delantera. La incógnita es si Diego Costa acabará encontrando destino si el Cádiz CF logrará dar con un ariete para aumentar las alternativas un ataque con Álvaro Negredo, Choco Lozano y Rubén Sobrino.

Al estar libre, el futbolista 24 veces internacional con España (diez goles con la selección) podría firmar por cualquier equipo más allá del 31 de enero. Lo único seguro es que su nuevo destino, salvo sorpresa, no será el Cádiz CF.