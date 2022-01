El Cádiz CF, sin delantero a falta de un día para el cierre del mercado invernal

El mercado de invierno llega a las últimas horas con algún movimiento aún pendiente en el Cádiz CF. El club lleva al límite el mes de enero a la espera de un delantero que no termina de cerrar. Se complica su aterrizaje.

Una vez que el conjunto amarillo ha completado la defensa tras atar al central Luis Hernández, el último paso en el capítulo de entradas es la incorporación de un delantero.

El club maneja varias alternativas. La cuestión es si lo que queda en el mercado cumple con el perfil que busca.

No lo está teniendo fácil para dar con un ariete de garantías. De hecho, no es seguro que vaya a unirse al equipo amarillo un futbolista para apuntalar el ataque. En la entidad cadista no quieren fichar por fichar.

A falta de pocas horas para que el mes de enero de 2022 forme parte del pasado, todas las posibilidades están abiertas. Si el Cádiz CF no da con un ariete de garantías, seguirá por lo que resta de temporada con las referencias arriba de Álvaro Negredo, Anthony ‘Choco’ Lozano y Rubén Sobrino, sin descartar la opción de que Florin Andone continúe hasta el epílogo del campeonato. La situación del rumano sigue en el aire.

Puede suceder de todo hasta la medianoche del 31 de enero. En teoría debe salir cedido Milutin Osmajic y nada se sabe del medio Jens Jonsson. El club sólo dejará marchar al danés si consigue una cantidad económica satisfactoria por un traspaso.

La dirección deportiva del Cádiz CF no detiene su trabajo y acelera en el esprint final de un mercado invernal que aún puede deparar alguna noticia. Todo está en el aire.