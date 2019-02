Sociedad limitada por las lesiones

Manu Vallejo deja atrás su lesión y vuelve con más ganas que nunca, ya como jugador del Valencia pero cedido en el Cádiz CF hasta final de temporada. El chiclanero aprovechó al máximo su regreso a los terrenos de juego con un gol en Tarragona que ayudó a amarrar una victoria que permite a los amarillos recuperar el lugar en la zona noble que habían ocupado en la recta final de la primera vuelta.

El jugador que tenía un papel principal y el que cobra protagonismo desde su reciente llegada han tenido poco tiempo de asociarse. El destino evita que Manu Vallejo y Darwin Machís coincidan mucho tiempo sobre el césped. En el Nou Estadi quizás hubieran estado juntos en el campo a lo largo de la segunda parte, pero el canterano, que empezó en el banquillo después de estar un par de semanas de baja, entró precisamente en lugar del venezolano, lesionado poco después de la primera media hora de partido.

No estuvieron a la vez aunque cada uno aportó un tanto. Hasta la fecha sólo coincidieron en el encuentro contra el Oviedo, resuelto con derrota del Cádiz en el que fue el estreno oficial de Machís como futbolista del conjunto amarillo. El gaditano no jugó por lesión contra el Alcorcón y el Tenerife y el futbolista cedido por el Udinese no se perdió un minuto.

Manu Vallejo y Machís forman de momento una sociedad limitada por los problemas físicos, primero de uno y ahora de otro. El gaditano es el máximo goleador del Cádiz en el campeonato (siete tantos) y el sudamericano está llamado a ejercer de artillero, como demuestra en sus primeras participaciones. Lleva tres goles en apenas tres partidos y medio.

Manu está preparado (salvo contratiempo durante esta semana) para ser titular en el choque contra el Albacete de próximo sábado. Justo el día en el que en principio volverá a tener un sitio en el once inicial se quedará fuera Machís, que no parece que pueda llegar a tiempo.

Habrá que esperar algunas semanas para poder volver a ver juntos sobre el césped a las dos de las principales referencias en ataque del conjunto amarillo.