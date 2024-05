Armada: La fragata 'Canarias' recibe al primer ministro de Somalia durante la operación Atalanta

La fragata Canarias, desplegada en la Operación Atalanta, ha realizado un ejercicio con la fuerza de guardacostas somalíes, al que ha acudido el primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, acompañado por altos funcionarios del gobierno.

La visita tuvo lugar durante un adiestramiento organizado por la Misión de Desarrollo de Capacidades de la UE en Somalia (EUCAP) con la Fuerza de Policía Somalí-Departamento de Guardacostas (SPF DCG) este martes 30 de abril, un ejercicio de desarrollo de capacidades que se llevó a cabo a bordo de las fragatas el Federico Martinengo, el buque italiano insignia de la operación en estos momentos , y la española Canarias.

El primer ministro participó en el desfile ceremonial a bordo, recibido por el embajador de la UE en Somalia, SE. Karin Johansson y la comandante de la Fuerza de Atalanta, el contralmirante Francesco Saladino. Durante el acto, enfatizaron el imperativo de la colaboración para abordar las amenazas marítimas y fomentarla estabilidad en la región.

Según destacan desde la operación, la presencia de estos barcos y sus tripulaciones significa no sólo seguridad sino también un espíritu de cooperación profundamente arraigado, "lo que subraya las sólidas relaciones entre la UE y Somalia". "Con más de 15 años de exitosas operaciones de seguridad marítima en la región, la Operación Atalanta es un socio sólido para Somalia".

El esfuerzo para llevar a cabo este importante evento ha sido liderado por el cuartel OHQ de la operación, con base en Rota, y coordinado por la Delegación de la UE en Somalia junto con el Cuartel General de la Fuerza ATALANTA (FHQ). Este FHQ a bordo ha sido encargado de ejecutar todas las actividades necesarias. Además, EUCAP Somalia y la UU, también participó TM Somalia.

"La estrecha cooperación entre el Unión Europea y Somalia es de gran valor para garantizar el mejor resultado posible en la área y este evento de alto nivel personifica el impacto positivo y el firme compromiso", inciden.

