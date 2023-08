Sergio se aferra a la versión del Cádiz CF que le hace feliz

Cuarta jornada de Liga y segundo encuentro consecutivo para el Cádiz CF en el estadio Nuevo Mirandilla, donde recibe este viernes (19:30 horas) al Villarreal. Rueda de prensa de Sergio González a fin de analizar a su equipo y al rival.

Momento del Cádiz CF. "Llegamos fuertes. El fútbol es como la vida, 24 ó 48 horas de luto -por el inesperado empate ante el Almería- y hay que renacer. Conscientes de la oportunidad que perdimos el otro día, pero también conscientes de lo bueno que se ha hecho para haber podido llegar a esa situación. Tenemos que aprender porque esas cosas no nos deben pasar. Son accidentes y hay que encajarlos y corregirlos", explicaba en primer lugar el preparador catalán.

Conclusiones a lo sucedido en el Cádiz-Almería (1-1). "La teoría es muy sencilla pero luego hay que ejecutarlo en el campo con la presión. No quieres perder el botín que tienes y pretendes meter el dos a cero. Lo que hicimos es que fuimos a por ellos y se hicieron más fuertes. Pero al margen de eso, no os estaban generando peligro, pero una acción aislada en la que nos faltó concentración y no supimos solucionarla".

Valoración del inicio de Liga. "Se da un mensaje en todo a lo general. Aquí hurgamos en lo que sale mal y se falla. Aceptando que hemos fallado, si esa acción con el Almería acaba 1-0 hubiera cambiado todo. Esa acción del empate del Almería no puede ocultar las cosas buenas que hizo el equipo. Hay que decirlo y comentarlo, son accidentes que no deben ocurrir. Claro que nos enfada y molesta, pero el equipo está haciendo buenos partidos. Son situaciones que nos tienen que pasar pero hay que tener tranquilidad".

Y apela al entorno, a esas críticas. "Nosotros lo gestionamos de esa manera. El día del Alavés se decía que no gestionamos bien el partido con 1-0 y uno menos, y lo sacamos adelante. No se enfatizó tanto y se da más leña por el balón parado del otro día. Es un cúmulo de situaciones. Trabajamos en eso y hay pequeños matices hacen que la reflexión sea demasiado agresiva. La crítica es importante pero hay que saber que hay cosas que se hacen bien".

Llega el Villarreal. Es un rival muy completo, con muchos registros, con muchas posibilidades y recursos, fútbol por dentro, fútbol por fuera..., con Parejo de jefe de maniobras que hay que atarle en corto. Arriba tiene futbolistas que van directos. Debemos ser valientes pero con cuidado que atrás no te hagan superioridad numérica. Tienen mecanismos muy buenos. Tiene un míster que le costó pero que ve lo que quiere en su equipo. Si tu robas y le das oxígeno a esa jugada, tienes mucho que decir", explicaba el técnico del Cádiz CF antes de agregar que "no debemos temer nada; en casa competimos bien y la gente lo sabe". "Nos va a exigir una versión muy buena. Estamos confiados y sabemos qué rival vamos a tener enfrente. Tener frescura para poder atacarles y que corran hacia atrás".

Las opciones en ataque con la llegada de Maxi Gómez. "Estamos viéndolo. Es un transcurso de posibilidades. Ahora mismo no hay una mezcla perfecta, tratamos de empastar la pareja que al final jugará más minutos. Tenemos mucha suerte, tenemos la figura de Chris y Roger, que están haciendo un inicio de temporada brutal; tenemos a Maxi, que es un futbolista de garantías totales; Negredo, que te da muchas posibilidades... Hay muchos elementos. Va a depender de la defesa que nos encontremos y el partido que nos encontremos. Es un lujo contar con todos ellos".