El Villarreal mira con máximo respeto al Cádiz CF

El extremo del Villarreal Yeremy Pino señaló en rueda de prensa que está deseoso de volver a jugar, tras no haber podido debutar esta temporada debido a unos problemas musculares, y que quiere empezar a ayudar al equipo cuanto antes, una vez recuperado de su lesión. La primera prueba, este viernes frente al Cádiz CF.

"Me encuentro bien, sobre todo con muchas ganas de empezar a jugar. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de ayudar al equipo. Creo que estamos en una buena dinámica y que vamos a ir a por más este fin de semana", indicó.

"El viernes ya espero estar en el campo", dice al referirse a la visita al Cádiz CF, añadiendo que "terminé la temporada muy bien y jugando con la selección, pero acabé la temporada con complicaciones entre el recto anterior y los aductores, lo que me acaba pasando factura". "Ahora estoy recuperado y espero que el míster pueda contar conmigo", añadió.

El internacional español admitió que ha sido complicado este tiempo fuera del equipo: "Los que me conocen saben que soy joven y revoltoso, y me ha costado ver que no podía estar ahí. Ahora ya sólo estoy concentrado jugar y preparado para ayudar al equipo".

El jugador canario restó importancia a las dos derrotas sufridas en casa en este arranque de la temporada y se mostró confiado en el equipo. "En casa perdimos el primer partido ante el Betis, que siempre nos complica la vida y nos ganaron el último minuto. Mientras que luego recibimos al Barça, que es un equipazo, al que plantamos cara e incluso remontamos. Es verdad que no hemos logrado los resultados que esperábamos, pero tengo claro que las cosas van a mejorar", subrayó.

Sobre el próximo compromiso frente al Cádiz CF, apuntó que "va a ser un partido difícil". "En su campo siempre lo es. Ellos buscan mucho juego directo y segundas jugadas, por lo que nos va a obligar a estar atentos y concentrados todo el partido".

Yeremy afronta la que va a ser su cuarta temporada en el primer equipo y reconoció que se ve con más galones y responsabilidad pese a su juventud. El futbolista destacó los fichajes realizados por el club y se mostró confiado en que no haya salidas de última hora con el cierre del mercado. "De momento aquí creo que no se mueve nadie y espero que eso sea así. Tenemos una buena plantilla y podemos hacer grandes cosas", sentenció.

Por último fue preguntado por el fichaje del internacional sub'21 Gabri Veiga por el fútbol árabe. "Al final son decisiones personales. No estamos en su día a día, y si tomó esa decisión con su familia y su gente hay que respetarla. Le deseo lo mejor porque es un gran chaval y un tipo estupendo", finalizó.