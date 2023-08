Cádiz CF - Villarreal: horario y dónde ver por televisión

El juego cadista en los tres primeros partidos de liga no desagrada. Pero las viejas costumbres, sí. Una de ellas, dejarse empatar groseramente en los últimos minutos. Aún está la afición amarilla preguntándose por la mala gestión del descuento ante el Almería. También por la pasividad de dejar rematar de esa forma a un central al que se le subestimó demasiado. Tanto, que acabó marcando un golazo.

Apenas unos días después, el Cádiz repite partido en casa ante un Villarreal que tampoco termina de estar contento con sus inicios. Sus dos partidos en casa se han saldado con derrotas ante Betis y Barça. Los de Quique Setién afrontan con ganas de quitarse el mal sabor de boca de haber remontado a los culés y ver cómo finalmente se les iba el encuentro.

La previa de este encuentro está marcada, sin duda, por el final del mercado de fichajes. El Cádiz aún continúa pendiente de un extremo derecho, un mediocentro defensivo y, si se diera la ocasión, un central. A estas alturas, todo es una incógnita, no hay ningún nombre claro vinculado al Cádiz. Prácticamente, todos los que salen a la palestra son ofrecimientos o intentos que ya están descartados. En el apartado de salidas, se busca hacer dinero con Osmajic, que interesa en Inglaterra. Si saliera alguna operación de interés, también es posible que salga Momo Mbaye, que no cuenta para el entrenador.

En lo meramente deportivo, los amarillos afrontan este duelo con la baja por expulsión de Fede San Emeterio. El resto de jugadores, a excepción de los lesionados Guardiola y Ocampo, estarán disponible para que Sergio combata a todo un Villarreal. También es duda Meré, que no ha entrenado en la primera sesión de la semana.

Horario del Cádiz - Villarreal de la jornada 4 de LaLiga EA Sports

El encuentro correspondiente a la jornada 4 de Primera División se disputará en el Nuevo Mirandilla de Cádiz a las 19.30 horas del viernes 1 de septiembre.

Dónde ver por televisión el Cádiz-Villarreal

El partido se podrá ver en directo a través de Movistar La Liga TV. Para seguir con detalle minuto a minuto, todo lo que ocurre en este encuentro, sigue online la retransmisión de Diario de Cádiz.