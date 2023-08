El roteño Antoñito Molina protagoniza el cartel del Cádiz CF - Villarreal

Este viernes 1 de septiembre, el Cádiz CF disputará ante el Villarreal CF el partido de la cuarta jornada de Liga en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 19:30 horas. Será el segundo partido consecutivo en casa tras el duelo andaluz contra el Almería (1-1).

La entidad cadista conservará esta temporada en Primera División la dedicatoria de sus carteles de los partidos que juegue como local en el feudo cadista a artistas y figuras emergentes de la provincia de Cádiz. Bajo la temática 'Cádiz, una provincia de arte', el cartel de la jornada 4 de LALIGA EA SPORTS estará dedicado al cantante, Antoñito Molina.

Antonio Caballero, natural de Rota (Cádiz) y conocido artísticamente como Antoñito Molina, es un joven cantautor y compositor gaditano que se dio a conocer con el dúo de pop andaluz "El Tren de los Sueños". Se confiesa popero andaluz, amante del Carnaval, de la Semana Santa y de las cosas sencillas de la vida.

Todas estas influencias se reflejan en su música. En 2017 presentó su carrera en solitario con el trabajo "Déjame que te cuente", un álbum de diez canciones compuestas por él, en letra y música. El primer disco fue todo un éxito en Andalucía, el segundo publicado en 2022 "La Ley de mi naturaleza" le ha llevado a tocar en toda España con éxitos como "Ya no me muero por nadie" y "Me estoy volviendo loco".