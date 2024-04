Mucho en juego en el Cádiz CF Mirandilla-Antoniano

El Cádiz CF Mirandilla afronta este domingo, día 28 de abril, una cita clave que le mide en las instalaciones de El Rosal con el Atlético Antoniano (12:00 horas). El horario, unificado por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), es pésimo para el seguidor cadista teniendo en cuenta que a las dos de la tarde se disputa el decisivo Cádiz-Mallorca.

El filial dio un paso clave la jornada pasada al vencer 0-2 al colista y descendido Cartagena B, lo que le da algo de aire para depender de sí mismo en las dos jornadas que quedan y por cerrar la Liga en el campo de La Unión, que es un equipo al que puede dar caza. Dentro de un año muy adverso, el equipo de Alberto Cifuentes pretende esta jornada evitar llegar a la última semana de competición con el descenso directo pisándole los talones. Si logra evitar ese descalabro, lo siguiente sería escapar de la plaza de promoción por la permanencia.

El Atlético Antoniano llega a El Rosal sin tener aún cerrada del todo la permanencia y con algunas opciones de meter la cabeza en las plazas que dan derecho a disputar la Copa del Rey, por lo que el conjunto lebrijano tratará de salir airoso del territorio cadista.

El entrenador del Cádiz CF Mirandilla, que recupera a Etta Eyong tras cumplir sanción, trata de ver la botella medio llena. "Los resultados de la semana pasada nos hacen que dependamos de nosotros mismos en estas dos jornadas. Si conseguimos dos victorias estaremos salvados, pero no podemos centrarnos en la semana que viene. Hemos estado centrados en el partido del domingo, que es el último en casa. Ojalá que sea el último en casa y que nos regalemos una victoria con trabajo, con juego, con alegría, con positivismo, con confianza y consigamos tres puntos que hace tiempo que creo que merecemos en casa y no lo hemos conseguido. A ver si conseguimos darle esa continuidad todo el partido, hacer 96, 97, 98 minutos buenos de fútbol, de intensidad, de concentración y conseguimos tres puntos que nos harían dar un pasito más".

Características del Atlético Antoniano. "Es un equipo que tiene muy claras las ideas de juego, de cómo jugar, yo creo que también condicionado por su campo, y hace que todos los partidos que hacen tanto en casa como fuera sean muy parecidos. No es un equipo muy veterano, tiene gente joven, lo que le hace que esté vivo en todo el partido, físicamente están bien. Dependen de ellos mismos y además tienen una última jornada contra un rival que no se va a jugar nada, así que seguramente con un punto o tres más ya estén salvados completamente. Es un rival difícil, que en la última salida consiguieron una victoria importante contra el Manchego, así que vienen con mucha confianza seguro. Han hecho una muy buena segunda vuelta, lo que les ha permitido estar en esa posición. Hemos intentado mirarnos a nosotros mismos, el partido del otro día para nosotros era clave, ganar y hacernos depender de nosotros. Ahora tenemos que dar ese salto de calidad en casa que nos haga ser efectivos, contundentes y muy determinantes para conseguir tres puntos que nos consigan en la última jornada en una posición más favorable".

Horario unificado para las dos jornadas finales. "Tenemos la experiencia de años anteriores y suelo estar centrado en mi partido. En el banquillo siempre hay gente que saca un móvil por ahí, pero yo no me suelo enterar de nada. El año pasado, en la última jornada, cuando quedaban 15 minutos, me habían dicho que necesitábamos hacer un gol. Yo lo llevaba buscando desde el minuto 0 allí en Antequera. Penúltima jornada, como no necesitamos otra cosa que no sea ganar, no vamos a estar pendientes de los demás resultados. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el partido nuestro, en el campo y estar pendientes de conseguir una victoria".