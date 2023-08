El mensaje desesperado de un ex jugador del Cádiz CF

El jugador del Racing de Ferrol Álvaro Giménez ha afirmado este miércoles que su "objetivo" es volver a sentirse "futbolista" y ha señalado que está "entrenando para estar" a disposición del técnico, Cristóbal Parralo, "cuanto antes". El ex del Cádiz CF viene de una campaña muy dura al ser despedido por el club amarillo el pasado 1 de febrero.

En rueda de prensa, el futbolista, que no ha debutado todavía con la elástica verde tras su fichaje por el club naval este verano, ha declarado que acumulaba "mucho tiempo parado", pero percibe que puede "jugar ya, tener minutos; me veo bien, ya soy el que era antes". El deportista ilicitano ha valorado que está "contento y con ganas de empezar a jugar" y ha manifestado que precisa "ir pillando minutos" y que está disponible para cuando "el míster quiera y decida empezar a darme minutos".

En torno a la competencia en la plantilla, Giménez ha expresado que el Racing de Ferrol tiene "arriba a dos jugadores muy buenos", en referencia a Sabin Merino y Manu Justo, y ha dicho que quieren "ganarse el puesto". El ex atacante del Cádiz CF mira a sus números hace dos campañas (once goles en el Zaragoza) para soñar con registros a la altura de su nivel.

El delantero, que fue fichado tras contar con la carta de libertad y haber permanecido sin equipo en los meses anteriores tras salir por la puerta de atrás en el Cádiz CF, ha remarcado que va a "trabajar para poder tener el máximo de minutos posible". "Ha sido duro, no es lo mismo entrenar tú solo que en un equipo; hasta que no vuelves a entrenar con un equipo no valoras lo que tenías antes", ha indicado el racinguista, que ha opinado que en el vestuario ferrolano "somos una piña, se refleja en el campo; es algo fundamental para que un equipo vaya bien y pueda aspirar a ciertos objetivos". De este modo, Álvaro Giménez ha puntualizado que en el "campo cada uno da lo que tiene por el compañero" y se ha mostrado dispuesto a "poder ayudar y demostrar" su valía.

Cabe recordar que en el pasado mercado de invierno el Cádiz CF llevaba tiempo buscando una salida a Álvaro Giménez, con el que no contaba desde el comienzo de la temporada 2022/23. El delantero, que había jugado sólo 16 minutos en la Liga (el último tramo del partido contra el Celta de Vigo en la cuarta jornada), no encontró destino en enero y la entidad cadista tomó una decisión drástica.

El Cádiz CF anunció que había comunicado a Álvaro Giménez la rescisión unilateral de su contrato. Es decir, que el club despidió al ariete, que de esa manera anticipaba su adiós en el conjunto amarillo, con el que tenía contrato hasta el pasado 30 de junio.