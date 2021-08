Preocupación por una rodilla de Alberto Perea

El Cádiz CF se ve afectado por las lesiones desde el comienzo de la temporada 2021/22. La enfermería no está vacía y aumentan los pacientes. Jon Ander Garrido sufre problemas en el tendón rotuliano que le mantendrán cuatro meses de baja una vez que pase por el quirófano.

José Mari y Santiago Arzamendia no estuvieron disponibles por sendas lesiones (se desconoce el alcance exacto) para el partido contra el Levante de la primera jornada disputado el pasado sábado 14 de agosto en el antiguo Carranza. En principio, ni el roteño ni el paraguayo llegarán a tiempo al siguiente enfrentamiento.

Ahí no queda la cosa. Alberto Perea arrastra dolores en una rodilla que dificultaron su normal desempeño durante la pretemporada. Tiene dañado un menisco aunque de momento puede jugar. De hecho, participó más de media hora en el encuentro ante el cuadro valenciano. El pasado 4 de agosto, fue el jugador más destacado del Cádiz CF en el duelo del Trofeo Carranza, golazo incluido frente al Atlético de Madrid.

El albaceteño puede aportar sobre el césped aunque las molestias no terminan de remitir y existe el temor de que puedan ir a más. Sigue con su trabajo y se ejercitó con el grupo en el entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva de El Rosal el martes 17 de agosto.

Si no surgen inconvenientes, podría entrar en la convocatoria para la cita con el Real Betis correspondiente al segundo capítulo liguero (próximo viernes 20 en el estadio Benito Villamarín).

Mientras, los servicios médicos del Cádiz CF y el propio futbolista estudian la posibilidad de una intervención quirúrgica para poner fin a las molestias en la rodilla. La decisión aún no está tomada aunque no tardarán en hacerlo porque se avecina un parón (no habrá jornada el fin de semana del 4 y 5 por los compromisos se las selecciones) que, en el caso de una operación, sería aprovechado para que el manchego se pierda los menos partidos posibles.

En caso de tener que pasar por el quirófano (sería sometido a una artroscopia), Alberto Perea podría volver a la actividad a mediados de octubre si todo va bien.

En el supuesto de que finalmente sea operado, el 10 del Cádiz CF se perdería cinco o seis encuentros del campeonato y podría volver a competir en el ecuador de la primera vuelta.