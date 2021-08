Garrido, sin dorsal en la primera parte de la temporada

No hay peor noticia para un futbolista que una lesión que detiene de manera súbita su carrera. Jon Ander Garrido no pudo hacer la pretemporada del Cádiz CF con normalidad. Ni siquiera llegó a participar en ningún partido amistoso. La cosa no pintaba bien. Hasta que el pasado 10 de agosto, pocos días antes del comienzo de la Liga, el club desveló cuál era el problema.

Garrido se ve obligado a parar durante un tiempo. Sufre una tendinosis crónica que no le deja otra solución que pasar por el quirófano. Si no hay cambio de fecha, el vasco será intervenido el martes 17 de agosto. La operación consistirá en el raspado del tendón rotuliano (en una rodilla) Tras la cirugía, comenzará un periodo de convalecencia.

La lesión le llevará un tiempo de ausencia que el club calcula que girará en torno a los cuatro meses. Eso supone que Garrido no volverá a jugar un partido oficial en lo que resta de 2021. Después de una larga etapa de baja, tendrá que desarrollar un trabajo específico para tomar el ritmo adecuado que le permita regresar a la competición.

El jugador no tendrá dorsal durante la primera parte de la temporada. El 5 que ha lucido habitualmente en su camiseta en los últimos años lo lleva desde la primera jornada Varazdat Haroyan, una de las caras nuevas de la presente campaña 2021/22.

Si todo va bien y Garrido está disponible para la segundo tramo del curso, será el momento de que en enero de 2022, en el plazo invernal de inscripciones, tanto el club como el jugador valoren la situación y decidan qué es lo más conveniente hasta el 30 de junio. Es decir, si entonces cuenta con un dorsal o sale cedido a otro equipo en busca de minutos que quizás sea difícil que tenga en el Cádiz CF.

El ex del Barakaldo es el futbolista con más antigüedad de los que componen la actual plantilla del Cádiz CF. Llegó al conjunto amarillo en enero de 2014 y desde entonces ha disputado 221 encuentros oficiales con el escudo cadista en su pecho.

Es el vigésimo jugador con más partidos jugados en la historia del Cádiz CF, buena parte de ellos a las órdenes de Álvaro Cervera, con el que desempeñó un papel importante como pivote defensivo durante las cuatro campañas recientes en Segunda División A. Con el equipo ya en Primera División, Garrido perdió protagonismo.