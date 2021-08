El prometedor estreno de Tomás Alarcón

El Cádiz CF abrió al temporada 2021/22 con un empate ante el Levante con tintes épicos. La derrota parecía inevitable hasta el oportuno gol de Espino en el minuto 96 que otorgó el primer punto del curso.

Una de las notas destacadas del compromiso inaugural fue el estreno de cinco de los siete jugadores que hasta la fecha se han incorporado al conjunto amarillo.

Varazdat Haroyan y Tomás Alarcón formaron parte de la alineación. Milutin Osmajic, Álvaro Jiménez y Víctor Chust saltaron al césped con el parto muy avanzado y, aunque participaron pocos minutos, ya vivieron la experiencia de jugar con el Cádiz CF.

Martín Calderón, que ocupó plaza en el banquillo, tendrá que esperar a una próxima oportunidad. Santiago Arzamendia no figuró en la convocatoria por lesión.

Tomás Alarcón fue el único de los debutantes que jugó de principio a fin. Tuvo un prometedor estreno.

El chileno completó una buena actuación en su primera cita oficial como cadista. No le pesó su estreno. Pareció más un veterano curtido en mil batallas que un joven de 22 años que, eso sí, recién llegado a Europa se le ve dispuesto a comerse el mundo.

No se cortó un pelo. Hizo pareja con Jens Jonsson y tomó las riendas del equipo en el centro del campo. Demostró su carácter competitivo, no paró de correr, fue a la pelea por el balón en cada acción, supo guardar la posición en el centro del campo (como le gusta a Álvaro Cervera), tuvo criterio a la hora de incorporarse al ataque y ayudó a sacar el esférico desde atrás. Nunca se escondió a la hora de buscar la pelote.

El sudamericano llega con ganas de ejercer un papel importante. Se encontró a gusto como él mismo reconoció después del partido. "Me sentí bastante cómodo. El cuerpo técnico y mis compañeros me han hecho sentir cómodos. Se lo agradezco a ellos. Me he sentido bien, eso es lo que quiero transmitir, lo mejor de mí para que el equipo consiga buenos resultados".

Conseguir el empate en el último instante fue "algo hermoso. Había sido muy lindo el otro día al ganar el Trofeo, pero es distinto cuando hay puntos de por medio. Estaba aquí mi familia y eso le ha dado un toque más lindo al empate. Ha sido muy bonito celebrar el punto con la gente".

Rectificar en la segunda parte resultó clave para tener opciones de puntuar. Alarcón explicó que "nos hacían daño al cogernos las espaldas a los mediocentros. Nos costó pillar la solución. En la segunda parte no salían, no tenían la pelota y nos sentimos más confiados en poder empatar y sacar los tres puntos. Es un empate que nos da mucha alegría porque no nos queríamos ir a casa con las manos vacías".

El 12 del Cádiz CF ve diferencia con el fútbol chileno: "Los controles y los perfiles son lo que más me llama la atención. Son muy buenos. Eso hace que el juego fluya más rápido y la velocidad de la pelota sea mayor. Creo que es la mayor diferencia que he notado".