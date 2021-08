El Cádiz CF empata de milagro en el arranque de la Liga (1-1)

El Cádiz CF se agarró a la fe para sumar su primer punto de la temporada. Tenía el partido perdido ante el Levante pero este equipo demostró que no se rinde nunca. Cuando el partido agonizaba, Espino se disfrazó de delantero centro para marcar el tanto de la igualada en el minuto 96. Se desató la euforia en el césped (al que incluso saltó Álvaro Cervera) y en las gradas.

El Cádiz CF se atascó en ataque, apenas tiró a puerta ante un rival muy superior en la primera mitad que se limitó a defender la ventaja en la segunda. Los amarillos, con más casta que brilo, apretaron de lo lindo en la segunda mitad y en su estreno liguero se quedaron con un punto delante de una afición que regresó en parte al estadio.

Los locales salieron con el once esperado, con los debutantes Haroyan y Tomás Alarcón integrados en el también previsible 4-4-2, con Choco Lozano escorado a la banda izquierda y Álex Fernández como segunda punta y libertad de movimientos en ataque.

No es una novedad que el Cádiz CF ceda la iniciativa al oponente. Lleva haciéndolo el último lustro y no tiene reparos en mantener el estilo que tantos éxitos le ha deparado. Pasa el tiempo pero el guión permanece. El equipo amarillo no dudó en pertrecharse en su parcela y dar el cuero un Levante que aceptó gustoso el reto. Los valencianos no sólo se hicieron con la pelota sino que además buscaron la portería.

En el minuto 12, Conan Ledesma evitó el primer gol con una buena parada tras un zapatazo de De Frutos desde la frontal del área. Un serio aviso que no alteró el plan. Los de casa siguieron a lo suyo, metidos atrás con tendencia a montar contragolpes, como el de Salvi en el 17 sin consecuencias o el de Lozano en el 20 frenado por Melero con falta y cartulina.

El dominio de los visitantes fue absoluto y cierto peligro. En el 23, Morales disparó alto desde la frontal. Segundo aviso para un Cádiz CF que cuando por fin apareció en ataque marcó un gol anulado por fuera de juego en el 26. Fue una jugada de estrategia perfecta: Álex Fernández pasó al hueco a Salvi en el saque de una falta el sanluqueño sirvió raso al segundo palo y Negredo culminó a puerta vacía pero en claro fuera de juego.

La acción, brillante, fue casi la única opción arriba de los locales en la primera mitad. En el 34. Lozano no llegó al remate por centímetros delante de la portería.

Entre una aproximación y otra, Campaña envió el balón al lateral de la red en un libre directo desde la frontal (en el 19).

El Levante era muy superior. Cuando no sorprendía De Frutos por banda o por dentro el que aparecía era Morales o Melero y Campaña con pases de calidad. Si un equipo mereció el gol fue el mediterráneo y el propio Morales inauguró el marcador en el minuto 38. Un golazo acompañado de una concesión de la zaga, que tiró mal el fuera de juego.

Fali se quedó algo atrás y habilitó al capitán granota, que controló el esférico con la suela de su bota derecha justo antes de soltar una rosca desde la frontal del área con la que firmó el 0-1.

El tanto de bella factura premió el buen hacer del Levante y castigó a un Cádiz CF especulativo, descompuesto al verse por debajo en el marcador y agradecido por la irrupción del descanso.

El plan de partido se fue al garete. La apuesta defensiva le salió mal a un equipo local obligado a buscar la reacción en la reanudación. La primera medida fue la ubicación de Salvi en punta para intentar romper por velocidad por el centro y Álex Fernández pasó a la derecha.

El Cádiz CF afrontó la segunda parte con mentalidad ofensiva. No se es punto fuerte pero no le quedaba otra. Esta vez sí quiso el balón y Lozano metió el miedo en el cuerpo de la zaga foránea con una internada a la que le faltó un centro preciso.

No tardó Álvaro Cervera en mover piezas con la entrada de Alberto Perea, que partió de la izquierda mientras Lozano se trasladó a la delantera. Pero el tiempo empezó a correr sin que nada sucediese, con mucha voluntad y escasa clarividencia.

Los equipos intercambiaron los papeles, ajustados al contexto de un partido con mala pinta para un Cádiz CF con balón pero sin ideas y muy poca presencia en el área contraria en medio de un juego trabado. Hasta el minuto 72 no remató a puerta con un cabezazo que no fue gol por la meritoria intervención de Aitor Fernández.

Ya estaban sobre el césped Iza Carcelén (de mediocentro) y el debutante Milutin Osmajic, justo cuando los locales iniciaron el arreón a la desesperada con el Levante muy encerrado en su terreno sin otro interés que el de conservar la mínima renta.

Con todo perdido, las últimas cartas de Cervera fueron otros debutantes: Álvaro Jiménez y Víctor Chust. De poco sirvió y el roto pudo ser aún peor si Morales, solo delante de Ledesma tras un error de Perea, no hubiese rematado fuera (en el 86).

El empuje en los últimos minutos tuvo recompensa. En plena prolongación, en el minuto 96, cuando la derrota parecía inevitable, Espino cazó el balón dentro del área y remató con la zurda para poner el empate definitivo.