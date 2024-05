El precio del túnel de la nueva terminal de contenedores de Cádiz se duplicó en estos últimos diez años

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) confirmaba este jueves a este periódico que en los diez años que van desde que se licitara la obra del túnel de acceso a la nueva terminal de contenedores, en noviembre de 2010, hasta hoy, el precio de la construcción de este acceso subterráneo ha aumentado un 87,09%. Es decir que si hace 14 años la construcción del túnel le iba a costar a la APBC 21,7 millones de euros, ahora que se acaba de licitar la finalización de los trabajos de este acceso bajo tierra el precio de la obra asciende a 40,62 millones de euros.

Es cierto que la construcción de esta estructura ha estado rodeada de un halo de mal fario desde el momento en el que durante los trabajos, los técnicos se toparon con un chapón que impedía proseguir con la obra. A partir de ahí todo han sido malas noticias en un calvario que se ha prolongado durante diez años y al que aún le quedan dos, al menos hasta 2026, para que alguien del Gobierno central quiera acercarse a Cádiz para salir en la foto de la apertura del túnel sin el más mínimo temor a que alguien le ponga la cara colorada.

También es cierto que con las cifras exactas en la mano no es todo tan trágico, ya que hay que tener en cuenta una serie de factores colaterales que han contribuido de manera directa al aumento del coste de estos trabajos.

Según indican desde la APBC, el importe certificado en la ejecución inicial en ese noviembre de 2014 fue de 15,8 millones de euros. A ese dinero hubo que sumarle el coste de las pantallas de pilotes secantes para resolver la inundación que se detectó en mayo de 2017 un total de tres millones de euros.

La terminal de carga debería estar ya más que en uso si no hubiera sido por el túnel

Y sigue sumando. El tratamiento en juntas de pantallas defectuosas en túnel acceso a la nueva terminal de contenedores y actuaciones auxiliares para la preservación de las obras durante el proceso de análisis de patologías y proyecto de finalización salió por casi un millón de euros (0,97 millones). Y a eso se le sumaron otros importes auxiliares necesarios, como fueran los ensayos para ver el estado del túnel tras su inundación, así como la iluminación de seguridad y el sistemas de bombeo (0,45 millones). Total, que el importe de la adjudicación para la finalización del acceso (en su fase 2) le salió al puerto de Cádiz por 21,7 millones.

Y basta con hacer una resta. Si el túnel iba a salir por ese precio ya habiéndole sumado lo que costó subsanar la inundación y ahora va a salir por un coste total actualizado de 40,62 millones de euros, el incremento final ha sido de 18 millones

Puestos a ser justos, hay que reconocer que ambas cifras no son del todo comparables dado que las obras de finalización del túnel incluyen mejoras respecto al proyecto inicial y actuaciones en superficie no previstas inicialmente para integrar las obras con los nuevos proyectos de la APBC (ferrocarril fundamentalmente) y de Navantia.

Además hay que tener muy en cuenta que en estos últimos diez años ha variado muchísimo el escenario actual de precios en los materiales para la construcción. Se calcula que este incremento ronda el 40%, comparando los costes de los materiales y de la mano de obra desde el momento inicial en el que se licitaron los primeros trabajos hace ya diez años.

Estos son los costes materiales cuantificables pero no puede caer en el olvido que sin túnel no había mudanza y sin mudanza la terminal de contenedores no es más que una explanada de tierra sin uso. Cierto es que su cantil ha sido ya utilizado en varias ocasiones en las que el puerto se ha encontrado con unos metros libres en los que lo mismo ha atracado un crucero que un portacontenedores gigantesco que acudió a Cádiz tras sufrir un desplazamiento de la carga.

Durante estos años de retraso por culpa de los defectos en su construcción y su posterior inundación el puerto de Cádiz ha tenido que mantenerse con una terminal de contenedores ya obsoleta, sin el calado adecuado para los nuevos portacontenedores y sin grúas adecuadas para afrontar los nuevos retos que sí le permitirá abordar la nueva terminal de carga.