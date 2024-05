AIG felicita a la plantilla de Procasa por obtener un premio por las obras en las viviendas públicas de Guillén Moreno

Adelante Izquierda Gaditana ha felicitado públicamente a los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal de vivienda Procasa tras obtener el Premio de la Asociación de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) a la mejor iniciativa de Innovación Social en relación a personas y a la arquitectura (Premio "Toni Sorolla, AVS-SOGEVISO") por la obra de sustitución de bajantes y centralización de contadores de agua en las 504 viviendas del parque público de la barriada de Guillén Moreno y que fuera desarrollada por el anterior Equipo de Gobierno en el marco de la estrategia 'EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad'.

La concejala del Grupo Municipal de la izquierda, Helena Fernández, ha explicado que "estamos de enhorabuena y tenemos que alegrarnos por que este ente público de referencia tome a Cádiz como ejemplo en políticas de vivienda pública, a favor de la vivienda social y la innovación social, entre otros conceptos".

La edil ha recordado que "esta intervención fue posible durante el anterior mandato gracias a un convenio de colaboración entre Procasa y Aguas de Cádiz, a la que también extendemos nuestra felicitación por el trabajo conjunto para la mejora del parque público de la ciudad", ya que este proyecto se ejecutó con el objetivo de reducir el número de averías en las redes de agua y desagüe de las 504 viviendas afectadas de Guillén Moreno y como consecuencia, se ha conseguido mejorar la calidad de vida de las personas inquilinas, ya que, "hasta ahora, cada vez que se producía una avería en las redes era necesario cerrar el suministro de agua del bloque completo para su reparación".

Al hilo, Fernández se ha extrañado de que "habiendo pasado más de una semana desde que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, entregara este premio a Procasa, el equipo de Gobierno del PP no lo haya difundido que reconoce a Procasa como ejemplo de buenas prácticas y políticas públicas de vivienda", a lo que ha añadido que "no queremos pensar que al no ajustarse a su modelo de vivienda especulativo frente a lo social, quieran obviar lo que desde el propio Ministerio de Vivienda han reconocido como ejemplo a seguir a nivel nacional para garantizar el derecho al acceso a la vivienda asequible y de calidad".

Cabe recordar que la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) es una asociación de naturaleza técnica y profesional que reúne a los distintos gestores públicos de vivienda, suelo, equipamientos y servicios públicos. Estos premios valoran la sostenibilidad económica, la replicabilidad de la intervención, el perfil de los adjudicatarios, habitantes de la zona y las soluciones dadas en función de las condiciones existentes.