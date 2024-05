Vizcaíno: "Está claro que hemos hecho las cosas mal"

Palabras de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, una vez consumado el descenso a Segunda División a falta de una jornada para el final de Liga.

El batacazo de perder la categoría. "Hay que recordar siempre que el presidente siempre dice lo que le conviene al club. Hay momentos en la temporada en los cuales los chicos estaban ofuscados y los resultados no venían. Yo solo quería animar a los chicos. No es momento de reproches y asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho mal para haber descendido. Es mi primera vez y me duele mucho. Me pongo a trabajar ya para devolver al Cádiz a Primera División y además lo vamos a conseguir", apuntaba tratando de 'vender' un mensaje esperanzador.

Fallos de planificación, si bien el sevillano habla de "múltiples razones". "Si analizas en el periodo en el que empatábamos mereciendo ganar, quizás no rematamos bien la plantilla en la que yo confiaba. Desde aquí agradezco el esfuerzo de los chicos. Han dado lo que tenían".

Se acabó la estancia en Primera. "Las valoraciones hay que hacerlas ya en frío. Está claro que hemos hecho las cosas mal. Hemos disfrutado, por segunda vez en la historia, de cuatro temporadas seguidas en Primera. Ahora, como he dicho, toca pensar".

La culpabilidad de la cúpula del Cádiz CF. "No creo en la suerte, hay que asumir responsabilidades. Soy el máximo responsable del club, la equivocación es del club. No porque sea un tópico, al igual que los chicos, al público no se le puede decir nada. En ningún momento han bajado los brazos. Sé que ese es el público de Carranza y es el que nos va a llevar de nuevo a Primera División", vaticinaba.

El futuro real de la plantilla en lo económico y lo deportivo. "Nunca hemos firmado contratos sin pensar que no podíamos descender. No tenemos problemas de configuración de plantilla porque hemos hecho las cosas para que no los tengamos. La plantilla tiene que ser removida. Con un cambio tan drástico, de Primera a Segunda, con más razón".