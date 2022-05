Posibles alineaciones del Cádiz CF y el Alavés en la 38ª jornada

El Cádiz CF llega a la estación final de la temporada 2021-22 en el antepenúltimo vagón y con la clara intención de bajarse a tiempo antes de que ese 'tren' ponga rumbo a Segunda A. Los amarillos saben de memoria lo que tienen por delante: Ganar y esperar e incluso empatar y esperar. Momento de rogatorias y oraciones para los creyentes y de fe en el cadismo para todos. San Fermín tendrá su papel en los rojillos de Osasuna, pero lo primero es salir victorioso de Vitoria, ganar en Mendizorroza, donde este domingo, a las 20:00 horas, se detiene el alma y la misma vida para el cadismo.

El tiempo para el análisis, la reflexión, las alegrías o los reproches entre lágrimas no tiene cabida cuando existe por delante una hora y media larga de pasión, nervios e incertidumbre. "Ganar, ganar, ganar y volver a ganar", como entonaba el inolvidable Luis Aragonés. A partir de aquí, que sea lo que tenga que ser pero con un guiño al amarillo y azul que inunda de deseos la Tacita.

Se acaba la semana, la Liga y la temporada. El telón está a punto de bajar; ése que se alzó con Álvaro Cervera y que tocará de nuevo la tarima verde del césped con Sergio González. Y es que cuánto hemos cambiado desde aquel ya lejano mes de agosto.

La seguridad es una buena aliada para el Cádiz CF, que no debe estar reñida con la confianza cuando ésta no llega en cantidad incontrolable. Se depende de otros escenarios a partir de que el equipo sea capaz de hacer los deberes. No sólo Mendizorroza dictará sentencia. Pamplona, Granada, El Sadar, Los Cármenes..., todos tienen un protagonismo notorio en una jornada final de móviles como recambio de aquellos inolvidables transistores.

Sergio González juega su última partida, las cartas con las que debe conseguir ganar este mus por la permanencia en el que no vale ir de farol. Sólo los faroles que iluminen el camino de la permanencia están permitidos en el Cádiz CF.

El entrenador sabe los nombres de los futbolistas elegidos para la última batalla, la que cierra la guerra de la Liga en la vieja Vitoria, donde la vieja de Occidente pretende seguir reinando entre los modestos de Primera División. Sin Akapo, Haroyan, Jonsson, Fede San Emeterio ni Iván Alejo, pero con el alma de un equipo que merece seguir entre los mejores de aquella Liga de las Estrellas venida a menos. Costó mucho regresar al cielo del fútbol español procedente de las catacumbas de la Segunda B que hoy se maquillan bajo el nombre de Primera RFEF, para que ahora haya que volver a empezar.

Vizcaíno lo sabe, Sergio lo sabe, José Mari lo sabe, Negredo lo sabe entre la tortura mental por culpa de un penalti. Las 'viejas glorias' lo saben... El cadismo lo sabe. Hay que ganar y alzar la cabeza en busca de una permanencia que debe coronar un 'aliado' que hasta hace poco era un enemigo en la lucha por la salvación. Así es el fútbol.

Alineaciones probables

Alavés: Pacheco, Ximo, Laguardia, Lejeune, Duarte, Pere Pons, Mamadou Loum, Miguel de la Fuente, Jason, Rioja y Joselu.

Cádiz: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Fali, Pacha Espino, José Mari o Álex Fernández, Rubén Alcaraz, Rubén Sorbrino, Idrissi, Lucas Pérez y Álvaro Negredo.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Mendizorroza (20:00 horas / Movistar LaLiga).