Sergio "Si logramos la victoria estoy convencido que nos salvamos"

La última rueda de prensa previa de Sergio González. El entrenador del Cádiz CF se sentó este viernes en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal con la lección bien aprendida y la cabeza alta como signo de tener claro el camino y lo que su equipo está obligado a hacer.

Para empezar, cabeza fría ante lo que está por venir. "Tenemos que plantear el partido aislándonos de la situación. Somos realistas de donde estamos pero debemos conseguir la victoria. Hay que salir fuertes y ganar en duelos colectivos e individuales. Luego la propia gestión del partido dirá cual es el proceso a seguir dependiendo de los resultados. Ojalá seamos mejores al rival y podamos adelantarnos", añadiendo sin lugar a equivocarse que espera a "un Alavés fuerte con un entrenador que querrá sacar buen resultado como local y dejar buenas sensaciones ante su gente". "El directo va a marcar lo que pueda pasar en los noventa minutos. Quiero un Cádiz reconocible"

El técnico del Cádiz CF traslada su convencimiento de que ganar dará la permanencia. "Estoy convencido que sí. Soy siempre muy optimista. Siempre habrá tiempo después para lamentarse. Si logramos la victoria, que será complicado, a partir de ahí estoy convencido de que estamos salvados. No se puede dar el no ganar. Hay creencia de ganar".

Sergio ha maniobrado con cuidado esta semana por el malestar con los árbitros. Una labor psicológica cuando se recuerda lo sucedido a lo largo de la campaña. "Es verdad que esta semana estamos mucho más sensibles. Esta situación no la teníamos prevista. Estás en igualdad de puntos pero por el emparejamiento directo puedes descender. Hay que aceptarlo, hay que entenderlo. Tenemos que intentar borrar eso de la mente y ganar en Vitoria", reiteraba.

"Confío en el Espanyol y en el Osasuna igual, pero insisto que debemos ganar nuestro partido"

Un 'cable' desde su ex Espanyol, donde guarda muchos y buenos amigos. "No hace falta que hable con mis amigos del Espanyol. Confío en su profesionalidad y tienen cambio de entrenador. Y luego el Osasuna no deja que su equipo se caiga. Aquello es una fiesta siempre y quieren ganar. Confío que Mallorca Granada querrán ganar sus partidos; esto es así. Por lo que nos toca, confío en el Espanyol y en el Osasuna igual. Pero insisto que debemos ganar nuestro partido".

Inevitable cuestionarle por el penalti fallado ante el Real Madrid y de lo que podría suceder ante otra pena máxima en Mendizorroza. "Llevábamos 16 partidos deseando que nos pitaran un penalti y cuando ha ocurrido no hemos podido acertar. No podemos dudar de Negredo, es un especialista contrastado. Álex y Lucas Pérez también podían haberlo tirado, pero Negredo tenía potencial y tranquilidad para tirarlo. Lo tiramos todos con él y todos lo fallamos. Todos pensamos que lo iba a meter", concluía.