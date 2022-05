El Cádiz CF tiene cinco bajas para el reto de salvarse en Vitoria

Con un total de cinco bajas se presentará el Cádiz CF este domingo en el campo del Deportivo Alavés (20:00 horas). Sergio González ha puesto todo de su parte para que dos de ellos llegaran a tiempo pero ha resultado imposible a pesar de intentarlo.

El preparador del Cádiz CF sabe que no podrá contar con Carlos Akapo, Haroyan, Fede San Emeterio, Jens Jonsson e Iván Alejo. Estos dos últimos casos han sido los que más cerca han estado de poder formar parte de la convocatoria, si bien el esfuerzo de la presente semana no lo ha permitido. En el caso de Alejo se han rebasado todos los límites posibles para que el extremo pueda jugar, a base de tratamiento e infiltraciones, pero la realidad es que no está en las condiciones que se exigen para esta cita.

El técnico del Cádiz CF confirmó este viernes en su comparecencia de prensa la dura realidad de la actualidad deportiva de su equipo. "Alejo está haciendo un esfuerzo titánico por estar. Pero no ha entrenado. Se ha querido infiltrar, aunque no le responde el tobillo", se lamentaba Sergio González antes de añadir que "Jonsson es baja segura por un problema de aductor, así como Haroyan, Fede San Emeterio y Akapo".

Con este escenario, todo apunta a que Iza Carcelén tendrá que asumir la responsabilidad en el lateral derecho del equipo frente al Alavés, después de jugar unos minutos contra el Real Madrid y dentro de una temporada en la que no ha tenido la continuidad de campañas anteriores.

En cuanto a la ausencia de Iván Alejo, frente al conjunto blanco fue Rubén Sobrino el que tomó el rol por la banda derecha porque en la izquierda se movió Idrissi. La opción del ex valencianista vuelve a estar la mejor colocada a pesar de que en ese puesto también puede actuar Salvi. Pero el sanluqueño no está teniendo demasiado protagonismo desde que Sergio Gonzáles es el responsable del banquillo del Cádiz CF. Sobrino hizo gol contra el Real Madrid y parece que su momento personal invita a que siga entre los once elegidos.

En lo que respecta a Jonsson, tampoco su papel es relevante y el preparador abogará muy posiblemente por Rubén Alcaraz y Álex Fernández; el danés era una opción con el partido en marcha, aunque para eso Sergio dispondrá de José Mari y Alarcón.

Por último, Haroyan y Fede San Emeterio llevan semanas fuera de combate, sobre todo el defensa central, y el Cádiz CF ha dado muestras de sacar adelante los partidos sin estos dos futbolistas.