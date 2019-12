El Cádiz CF se aparta por un día del exitoso recorrido que mantiene en el campeonato de Liga para centrarse en la Copa del Rey con el objetivo de tratar de prolongar su feliz estancia en territorio asturiano. En el Principado retomó su trayectoria victoriosa como visitante y allí quiere sellar su pasaporte para el próximo envite. El duelo arranca a las tres y media de la tarde del martes 17 de diciembre.

El incipiente campeón de invierno no tiene tiempo de saborear la reciente conquista del estadio Carlos Tartiere porque dos días después del golpe de efecto se estrena en la presente edición de una competición que presenta un modelo novedoso que otorga cierta ventaja al equipo de menor entidad. El partido podrá verse en directo a través de los canales oficiales de la entidad cadista.

El conjunto amarillo ejerce de visitante frente al Lealtad, una modesta escuadra que ocupa la primera posición del grupo II de Tercera División y afronta el cruce con la motivación de enfrentarse al líder de Segunda A. Un duelo entre líderes aunque con dos grandes escalones de diferencia.

La diferencia de categoría convierte de facto al Cádiz CF en indiscutible favorito para pasar a la siguiente ronda, aunque si algo tiene la Copa es la posibilidad de que salte la sorpresa. En la historia hay muchos ejemplos como para tomar nota y no caer en los brazos de la confianza excesiva.

Y ojo, pese al salto que suponen dos divisiones, el Lealtad aún no ha probado la amargura de la derrota en 17 jornadas. Algo debe tener para salir airoso cada fin de semana. Por sus números puede ser, a su escala, un equipo parecido al Cádiz CF. Ha recibido sólo nueve goles y ha marcado 29, la misma cantidad que que el conjunto que manda con autoridad en la categoría de plata.

El hecho de que la eliminatoria se dispute a partido único en el terreno del conjunto más débil a priori equilibra un poco la balanza. Los de Villaviciosa están dispuestos a plantar cara y los gaditanos están obligados a rendir al máximo para que no haya lugar a sobresaltos. De lo contrario corren peligro de sufrir una indigestión en la sobremesa.

La Copa no es la prioridad para el Cádiz CF, pero el orgullo pesa y a nadie se le ocurre pensar en dejar a un lado un torneo que no se le da mal en los últimos tiempos. ¿Quién no recuerda aquel meorable 3-5 al Betis en el Benito Villamarín?

Los amarillos encaran el duelo con tantas de novedades en la alineación hasta el extremo de que el once inicial podría estar formado íntegramente por jugadores que no fueron titulares en el terreno del Real Oviedo. El preparador cadista, Álvaro Cervera, avanzó el pasado viernes su intención de formar dos equipos dada la cercanía entre los partidos programados en territorio norteño.

Las rotaciones están a la orden del día para dosificar esfuerzos. No hay que forzar la máquina. El sábado es el último partido de la primera vuelta (y del año 2019) frente al Numancia (estadio Carranza desde las nueve de la noche) y el técnico quiere que tener a tope a sus futbolistas. Habrá descanso para los que disputaron los noventa y tantos minutos en el Tartiere y los que acumularon mucho tiempo sobre el césped.

Cervera tira de fondo de armario. Es por tanto el día se la segunda unidad. Los jugadores menos habituales son los llamados a tirar del carro para seguir adelante y poder disponer de más minutos en próximas rondas. Tienen la oportunidad de demostrar que pueden optar a la titularidad en la Liga en cualquier momento.

Les Caleyes, campo del Villaviciosa, será el escenario del estreno oficial de Carlos Akapo como cadista. El lateral se entrena con normalidad desde hace varias semanas. Dejó atrás su lesión de rodilla (de la que fue operado el pasado mes de mayo) e incluso llegó a jugar un partido completo en las filas de Guinea Ecuatorial.

Akapo quizás no sea el único debutante en el primer equipo del Cádiz CF. Cervera ha citado a Saturday, Duarte y Sergio Pérez, tres integrantes del filial (además de Sergio González y Javi Navarro) que se unieron a la expedición y podrían tener minutos desde el principio o durante el transcurso del encuentro. Los 24 jugadores que están en Asturias se entrenaron el lunes en Mareo (instalaciones del Sporting) en la última sesión antes del duelo.

Si la lógica esquiva la siesta y hace acto de presencia en el paraíso de la sidra y el Cádiz CF sigue vivo en la Copa, llenará el espacio vacío que queda el fin de semana del 11-12 de enero. No hay jornada de Liga en esas fechas pero sí enfrentamientos de la siguiente ronda copera.

El posible once del Cádiz CF estaría formado por David Gil, Akapo, Marcos Mauro o Saturday, Rhyner, Quezada, Duarte, Bodiger, Iván Alejo, Javi Navarro, Querol y Lozano.

Por el Lealtad jugarían desde el principio Bussman, David, Luiyi, Miguel Obaya, Pedrayes, Piniella, Xabi Semedo, René, Damián, Juan López y Ekedi.

El árbitro del encuentro es el colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva.