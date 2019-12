El enorme enfado de Cervera en el banquillo del Tartiere

El encuentro entre el Real Oviedo y el Cádiz CF no estuvo exento de tensión. Se produjo una trifulca entre los jugadores de los dos equipos en la recta final de la primera parte a raíz del codazo que Fali propinó a Bolaño y al puñetazo con que el zaguero carbayón ofreció como respuesta.

Pero ahí no quedó la cosa. La tensión se trasladó a los banquillos en los instantes finales del partido. Por televisión (imágenes de Vamos) se pudo apreciar el enorme enfado del entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, que parecía dirigirse al técnico del conjunto local, Javi Quezada.

Cervera tuvo que ser apartado por su segundo, Roberto Perea y se marchó al vestuario porque en ese instante el colegiado decretó el final del encuentro con victoria de los amarillos. No hubo saludo entre los técnicos tras el último pitido del árbitro.

Cervera explicó su versión de los hechos en la sala de prensa del Tartiere. "Yo estaba con lo mío, observé que el entrenador del Oviedo estaba enfadado y le pregunté, él siguió y le respondí".

El preparador cadista reconoció su error pero aseguró estar cansado de esas situaciones. "Me equivoqué porque ya me han echado dos veces por responder a una provocación", expuso antes de indicar que "a veces uno se cansa de estar callado y sentado sin decir nada, y a una que reaccionas te echan siempre"

"No sé ni lo que le llegué a decir, pero no fue algo bonito, lo que se ve es mi reacción, pero una reacción", añadió Cervera después de asegurar que "nosotros no somos un equipo que deje de tirarla fuera o que no la devuelva".

El entrenador del Real Oviedo, Javi Rozada, no escondió su malestar y explicó su punto de vista. Indicó que una persona del banquillo del Cádiz CF "sale y ordena que saquen rápido mientras un jugador nuestro está en el suelo".

Rozada atacó con dureza al señalar que "pensaba que esas cosas en el fútbol profesional no pasaban, pero con 0-2 y a falta de diez segundos para el final el partido se acaba y es donde se ven las personas".