Siga en directo el Oviedo - Cádiz

49'. Sucesión de saques de esquina para los amarillos que se encarga de sacar Álex Fernández. Todos ellos sin consecuencias a pesar de que el equipo gaditano podría sacar tajada del balón parado.

47'. Álex Fernández suelta su pierna derecha para un chut con rosca e intencionado que Nereo envía a córner con la punta de los dedos. El madrileño tiró de clase para tratar de sorprender al portero local.

46'. El balón rueda otra vez en el Nuevo Tartiere y no hay cambios en los equipos. Sigue los mismos 22 protagonistas para una segunda mitad que se prevé apasionante por la ventaja del Cádiz y lo mucho que se espera que le exija el cuadro asturiano.

Comienza la segunda parte

El Cádiz se va con ventaja en el descanso gracias al gol de Álex Fernández tras un centro de Salvi Sánchez. Todo ello en una primera parte discreta del equipo amarillo, que apenas se ha prodigado en ataque. Los de Cervera no han sufrido en exceso a pesar de que su rival ha llevado la iniciativa para buscar con argumentos válidos desbordar a la zaga gaditana. Cuando más dudas generaba el Cádiz, Álex Fernández acertó de cabeza superando al portero ovetense.

La polémica antes del descanso se ha desatado en un pique entre Cristian Bolaño y Fali; el cadista ha soltado el codo izquierdo sobre el rostro del ovetense, quien tras sentir el contacto ha golpeado con el puño sobre la espalda del defensor del conjunto amarillo. La consulta al VAR no ha tenido consecuencias pero Fali sabe que tienen su 'matrícula' pillada.

Descanso: Oviedo, 0 - Cádiz, 1

43'. El colegiado no toma medidas tras la información recibida desde el VAR, pero Fali golpea en el rostro a Cristian Bolaño y éste le suelta seguidamente un puñetazo en la espalda. Hubo de todo pero el árbitro no marcó nada.

42'. Codazo de Fali a Cristian en el área ovetense. Interviene el VAR.

39'. Uyyyyy!! Buena intervención de Cifuentes a un chut intencionado de Tejera que se envenena tras tocar en el césped. El veterano portero reacciona con acierto y manda el esférico a saque de esquina. ¡Bien Cifuentes, bien...!

38'. El Oviedo ha dado un paso al frente tras verse atrás en el marcador y trata de meter balones en el área donde combinar y poner a prueba a Cifuentes. Por ahora los amarillos mantienen el orden en tareas defensivas pero saben que tocará sufrir.

32'. Salvi lanza un centro desde la derecha al que mete la cabeza Álex Fernández ante la pasividad de Nieto, que llega tarde y sin contundencia para evitar el remate del cadista. Un gol salvador e inesperado que saca al equipo amarillo de las catacumbas de su juego, hoy muy flojito. Primera llegada y primer gol. Manda el Cádiz en Oviedo (0-1). Manda el líder. ¡Vamooossss!

32'. GOOOOOOOLLLL DEL CÁDIZ!!!!!

28'. El partido no avanza a alguna parte definida. Pocas ocasiones, chispazos del Oviedo abriendo mucho el campo pero poca profundidad. Realmente un encuentro aburrido al que le falta velocidad, sobre todo al equipo de Cervera para salir con garantías a la contra.

20'. Intento de los amarillos en un control de Perea al borde del área, quien entre regates abre a la entrada de Caye Quintana, cuyo centro bloca a ras de césped el portero Nereo.

18'. Tarjeta amarilla al ovetense Nieto por un derribo a Perea. Una cartulina que le va a condicionar a la hora de parar al cadista. Problemas para los azulones.

16'. El estado del terreno de juego no parece el más adecuado para jugar al fútbol por lo que se desprende en su imagen y en los botes que da el esférico cuando va raso. De hecho le ha jugado una mala pasada a Salvi en un control pegado a la cal. El frío puede estar pasando factura a la hierba.

12'. Falta peligrosa a favor del Cádiz por un derribo a Perea pegado a la banda izquierda. Su lanzamiento no trae consecuencias favorables para los amarillos, que también lo intentan jugando por el costado contrario. Se nota la planta del Oviedo en su feudo. Toca apretar los dientes.

10'. Le cuesta mucho al Cádiz salir hacia la parte del campo en la que defiende el Oviedo. Los amarillos tienen poco el balón y cuando lo recuperan apenas disponen de espacios para montar una contra. Va a ser un encuentro de enorme trabajo.

7'. Otra vez avisa el Oviedo, en esta ocasión con una colada por la derecha cuyo centro de Sangalli se pasea por el área sin encontrar rematador. Por el momento es el conjunto de casa el que trata de acercarse a la portería contraria,.

4'. El azulón Bárcenas encuentra un pasillo inexplicable por el centro que le permite llegar hasta la cocina. Por fortuna la defensa amarilla salva en últimas instancia. No se pueden conceder esos desajustes ante un adversario de este potencial.

Comienza el partido Oviedo-Cádiz

15: 56. Salen los dos equipos al rectángulo de juego del Nuevo Tartiere, donde en breve empezará a rodar la pelota con el líder jugándose tres puntos que le pueden alejar del Huesca y el Girona, rivales directos que ayer perdieron sus encuentros.

15:50. Álvaro Cervera sigue apostando fuerte por el canterano Sergio González, pues es posible que Marcos Mauro, después de su lesión, no esté a tope para un duelo de este nivel, aunque no queda la misma sensación con Rhyner, que pierde fuelle respecto a la situación privilegiada del futbolista del filial. La única novedad en el once es la entrada de Caye Quintana en lugar del sancionado Lozano.

15:45. Alineación del Oviedo: Nereo, Arribas, Carlos Hernández, Sangalli, Bárcenas, Juanjo Nieto, Jimmy, Ortuño, Bolaño, Borja y Tejera.

15:42. Ya hay alineaciones de los dos equipos. Cervera ha dejado fuera de la lista al sancionado Lozano, así como a Akapo y Rhyner, estos dos últimos por decisión técnica. Los suplentes del Cádiz son: David Gil, Luismi Quezada, Marcos Mauro, Bodiger, Iván Alejo, Querol y Javi Navarro.

15:30. Buenas tardes, en algo menos de media hora dará comienzo el encuentro que el Cádiz jugará en Oviedo, su campo maldito desde el último ascenso a Segunda División A. Los amarillos tendrán un largo 'tour' por tierras asturianas ya que el próximo martes jugarán la Copa del Rey frente al Lealtad en Villaviciosa.