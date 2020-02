El director deportivo del Cádiz CF, Óscar Arias, se dispone a vivir una recta final de temporada que avisa se presenta complicada aunque con la posibilidad de ser histórica si el equipo se mantiene arriba en la clasificación y logra el ascenso a Primera División.

"El fantástico arranque nos dio un poso que no tendríamos de no haber arrancado así la temporada. El año pasado fue al revés y fuimos escalando y al final no llegamos", explicó Arias el jueves en los micrófonos de Radio Marca Cádiz. "En la actual temporada estamos sorprendidos porque el rendimiento es fantástico y estar con esa ventaja es un privilegio y es un mérito del equipo, nadie nos ha regalado nada".

El responsable de la parcela deportiva está satisfecho con la labor que se está llevando a cabo. "Estamos contentos con el trabajo que se está haciendo. Entre todos hemos ido mejorando el rendimiento. Debemos centrarnos en dar ese paso que lo tenemos mucho más cerca que nunca. Es un momento fantástico y hay que poner el foco en lo que nos jugamos".

¿Es el Cádiz CF favorito al ascenso? Arias fue directo al grano: "no obviamos la situación que tenemos. Es una realidad y hay que saber llevarla. Al inicio de la Liga no éramos favoritos, nos catapultó a la primera plaza el arranque y ahí seguimos. Es lógico que nos den esa condición que sin embargo no nos tiene que llevar a equivocarnos y pensar que hemos conseguido algo. Se ha hecho mucho esfuerzo para estar bien y hay seguir haciéndolo para aguantar hasta el final".

El Cádiz CF pretende seguir presente en la batalla hasta el final. "La ilusión no nos la quita nadie. El esfuerzo lo hemos mostrado, ponemos todo de nuestra parte desde todos los estamentos del club. Deseamos que cuando esto termine festejemos algo histórico".

No hay momento fácil en la temporada, pero ahora menos. Arias recordó que en el tramo final "nos jugamos algo por arriba y abajo y todos los equipos han dado un arreón en enero para intentar mejorar. Hay que ir a cara de perro, hay rivales muy preparados, con más potencial que nosotros. Huesca, Girona, Almería, Zaragoza… habrá a tener cuatro o cinco equipos con los que va as tener que pelear".

Arias no entra en cábalas sobre los puntos que pueden ser necesarios para el ascenso. "Depende de los que sumen los demás, no sólo de los que tú hagas. De una temporada a otra varía mucho. Todo depende del esprint final, lo que tengo claro es que será igual de complicado".

La victoria del Racing de Santander en Almería o el resurgir del Deportivo son sólo algunos ejemplos de la dificultad una Liga dominada por la igualdad. "Cada semana vemos que hay equipos con limitaciones pero a un partido cualquiera a gana cualquiera. Las diferencias en el campo no son tantas", expuso Arias.

El director deportivo tiene claro cuál es el camino: "hay que sumar más puntos que los demás y encarar cada partido como lo que es, no finales pero cada vez con más trascendencia. Hacer cuentas no lleva a ningún lado, hay que poner los cinco sentidos y no distraernos del nuestro objetivo. Ahora toca el Málaga, ese es nuestro partido. Esa es la forma de caminar, ir paso a paso".

¿Qué nota se pone Óscar Arias? "Las valoraciones llegan por el resultado más que por el trabajo. Ahora centrado en el objetivo, el tiempo dirá si lo hicimos bien, mal o regular. Me centro en el día a día del equipo, todos estamos satisfechos con lo que tenemos. Todo es mejorable pero creo que estamos haciendo las cosas bien para que la entidad vaya creciendo y vaya ganando fortaleza y prestigio. El Cádiz CF empieza a ser una marca de prestigio y reconocida. Hay cosas que entre todos hemos trabajado y vamos hacia delante".

¿No lograr el ascenso sería un fracaso? "La palabra fracaso es tan fea, suena tan agresiva. Las circunstancias marcan el devenir del equipo. Al inicio de la Liga no éramos favoritos. Ponemos los cinco sentidos en pelear por estar ahí. Para que nos vamos a hacer daño con estas cuestiones de si sería un fracaso. Estamos a muerte por el objetivo. Si no lo logramos habrá que estar tranquilo porque nos hemos volcado, como lo están todos en el club".

"Todos tenemos en la mente hacer historia con el Cádiz CF. Después que cada uno ponga la etiqueta cuando pase lo que tanga que pasar. Si no subimos lo volveríamos a intentar el próximo año", finalizó Arias.