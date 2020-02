El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, tiene una papeleta muy complicada a la hora de elegir en la delantera. El mercado de invierno dejó un ataque fortalecido con las incorporaciones de Jorge Pombo, Filip Malbasic y Álvaro Giménez. De hecho, fue le única línea que apuntaló el club con vistas a la recta definitiva de la temporada en la batalla por el ascenso a Primera División. El Cádiz CF es líder de la Liga con seis puntos de ventaja sobre el segundo, el Almería y ocho más que el tercero, el Real Zaragoza.

El conjunto amarillo pasa de tener parte de la delantera compuesta por actores secundarios a disponer de futbolistas que a priori cuentan serias opciones de adquirir el papel de protagonista. Se fueron Caye Quintana (cedido al Fuenlabrada) y David Querol (cedido al Albacete) después de no contar con muchos minutos a las órdenes de Cervera.

La competencia aumenta varios grados con el aterrizaje de atacantes llamados a aportar un plus cerca de la portería contraria. Choco Lozano y Nano Mesa, los más habituales sobre el césped en la primera parte del campeonato, lo tienen ahora más difícil para seguir acumulando minutos.

De hecho, el hondureño, titular en el duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas, se quedó en el vestuario tras el descanso y Malbasic, que también había formado parte del once inicial, continuó en el terreno de juego. El serbio fue uno de los destacados en el estadio Gran Canaria. No tarda en demostrar lo que puede aportar. De momento no marca pero sí se asocia con solvencia. Asistió a Alberto Perea en el 0-1 pocos días después de servir al albaceteño de tacón en el penalti que dio origen al empate frente a los zaragozanos.

Álvaro Giménez se une al proyecto con la vitola de ser máximo goleador de Segunda División A la pasada temporada, cuando anotó veinte dianas. Pese a que no está en plena forma, jugó más de veinte minutos en su debut como cadista. Pisó el área con decisión, desperdició una ocasión clara y sufrió el penalti que transformó Álex Fernández.

Con la recuperación de Nano Mesa (se entrena con normalidad tras superar un esguince de tobillo), es la primera vez que todos los delanteros están disponibles desde que finalizó el pasado mes de enero. Todos quieren participar en el partido contra el Málaga. ¿Por quiénes se decantará Cervera? Primero se trata de entrar en la convocatoria y después de encontrar un hueco en la alineación.

Otra cuestión es que al disponer de primeros espadas, el técnico decida hacer combinaciones arriba y se incline por dos delanteros puros, como en Las Palmas. El entrenador tiene múltiples posibilidades en función de lo que necesite el equipo. La apuesta por dos puntas en Gran Canario se debió quizá al despliegue de tres centrales por parte del equipo de Pepe Mel.

Ante el Málaga, que es otro partido y otro rival, será una buena ocasión para comprobar cuál es el planteamiento. ¿Repetirá con dos arietes puros? ¿Seguirá Lozano como titular como a lo largo de casi todo el curso? ¿Dónde jugará Álex Fernández, en la media, como segundo punta o escorado a una banda? En principio toda la plantilla está preparada para jugar salvo contratiempo en forma de lesión enfermedad. Los movimientos en la la delantera pueden afectar al centro del campo, como en Canarias, donde el madrileño empezó como mediocentro.

Las posibilidades están abiertas. No es fácil tener sitio en un equipo que compite por el objetivo más ambicioso.