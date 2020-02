Fali es igual por dentro y por fuera. En el césped y en la calle; en el vestuario y en su casa. Humilde, atrevido en su honradez como escudo, lanzado sin freno poniendo como carta de presentación trabajo, trabajo y trabajo. Así se gana lo que tiene.

"Renovar hasta 2024 me ha dado la vida. Ha sido muy fácil, hasta mi familia alucinó porque ni se habían enterado. Yo le decía de cachondeo al presidente a ver si me renovaba por si picaba. Y un día me dijo 'bueno, pues ya está'. Y estoy muy agradecido a él porque esto está siendo de locos. Está siendo un sueño", así explicaba el central en los micrófonos de la Ser lo que está viviendo. De su ampliación de contrato personalizó el logro en Cervera. "Le debo mucho. Es una de las personas más importantes para mí. Si el míster no te pone al final no te renuevan. Estoy renovado porque él me está poniendo. Sin él y sin el presidente la renovación no habría sido posible".

Y se siente como en casa. "La gente aquí parece que es mi familia. Ojalá a ver si podemos conseguir el sueño que tengo desde hace muchos años, subir a Primera División. Somos una familia. En otros equipos que he estado eres amigo de tus compañeros, pero aquí no. Somos una familia".

A Fali le resulta fácil mirar al final de campaña con las mejores perspectivas. Él es así, claro y puro, cuando piensa en el ascenso. "Es lo que he soñado desde pequeñito. Me han contado cómo se viven aquí los ascensos, he visto fotos de otras veces y puede ser una locura". Si el equipo mete la cabeza en la elite, sabe su primera decisión. "Haré que mi padre se venga a vivir conmigo a Cádiz. Le pondré un piso de alquiler y vivirá eso conmigo".