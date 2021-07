Un hijo de Mágico González se incorpora al Cádiz CF

El fútbol corre por sus venas. Heredó de su padre la pasión por el juego que atrapa a millones de personas en todo el planeta. Su progenitor se convirtió un icono mundial del balompié por sus habilidades con el balón desde que se dio a conocer en el Mundial 82 y después durante tantos años en el Cádiz CF en los 80.

Jorge 'Mágico' González, miembro del Salón de la Fama de la FIFA, disfruta a sus 63 años de una vida tranquila en El Salvador con su familia. Su edad no le impide jugar partidos de vez en cuando. Se siente feliz con el balón y además asiste ilusionado a la posibilidad de que uno de sus hijos, que lleva el mismo nombre que él, pueda llegar a tener una carrera como futbolista. El tiempo lo dirá.

Se llama Jorge González Lemus. Es el penúltimo de los vástagos de Mágico González y como su padre tiene querencia por el fútbol. Con 18 años, milita en el juvenil del Alianza, equipo de San Salvador en el que superó las pruebas para formar parte de su plantilla.

Jorge junior es atacante como su padre, pero en su caso su pierna buena para manejar el esférico es la izquierda. Se desenvuelve de manera habitual como mediapunta.

Jorge González Lemus se dispone a afrontar una experiencia única a su edad. El joven se trasladará a Cádiz en el plazo aproximado de un mes para incorporarse al conjunto amarillo. Con 17 años, su destino será el Cádiz CF juvenil a las órdenes de Francisco Arias 'Sanchís', que continúa como entrenador.

El hijo de 'Mágico' vivirá una especie de 'Erasmus' futbolístico en el Cádiz CF. Jugará en el juvenil la próxima temporada y verá lo que el fútbol le depara. Eso sí, sin abandonar su formación fuera del terreno de juego, una parte importante. Es un chico muy formal.

Los lazos entre el Cádiz CF y 'Mágico' se mantienen con el paso del tiempo. El astro salvadoreño siempre está pendiente del equipo amarillo desde la distancia. Y ahora tiene un motivo más de peso para estar en contacto con Cádiz CF y Cádiz para tener noticias de su hijo.

Jorge González Lemus tiene el ejemplo futbolístico de su progenitor pero no pretende ni se exige ser como 'Mágico' sobre el césped porque era único. Quiere disfrutar y tener su propio recorrido sin el peso del nombre de su padre.

En declaraciones que hizo hace casi dos años a El Gráfico, periódico salvadoreño, González Lemus se mostró muy humilde: "No me gusta decir a mis compañeros que soy hijo del Mágico, porque se puede pensar que soy agrandado. No sé cómo se dieron cuenta. La gente espera que sea como mi padre, el Mágico. Pero en este país no conozco a nadie que sea como él, entonces, por qué esperar que juegue como él".

Entonces, el hijo de la en su día estrella mundial reconoció que "es mucho peso ser hijo del Mágico, pero mi padre es espectacular y me da consejos para llevar esto". Eso sí, al no marcarse el objetivo de jugar como su padre, tiene las ideas claras. "No tengo presión para ser igual o mejor que mi papá", afirmó en el Diario El Salvador.