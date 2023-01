Gattuso, versión enfadada pensando en el Cádiz CF

Gattuso recupera dos fichajes para el día de Reyes. Foulquier y Thierry Correia ya están aptos para el duelo ante el Cádiz CF (viernes, 21:00 horas). El preparador del conjunto valenciano ya está plenamente centrado en el equipo amarillo, al que aguarda con ganas después de la decepción contra el Villarreal en la despedida del 2022.

Después del triunfo sobre La Nucía en Copa del Rey, el Valencia CF vuelve a LaLiga Santander necesitado de puntos. Recibe a un Cádiz CF en Mestalla que a Gattuso le genera respeto. "Nosotros no podemos fallar el partido del 6. Tenemos que mirar la tabla, respetar al oponente. Me he enfado mucho en el partido del Villarreal. Este equipo muchas veces hemos marcado gol y luego hemos perdido con facilidad", añadiendo que "tenemos que cambiar la mentalidad". "El equipo ha jugado en Copa para no encajar y creo que podemos mejorar esto porque estamos perdiendo partidos increíbles. Nos falta concentración. En el primer tiempo en Villarreal nos empataron, en la segunda parte jugamos con miedo. No pienso que sea un problema de chavales jóvenes, es una cuestión de mentalidad. Pero si pierden, perdemos todos. No hemos perdido porque Mamardashvili y Diakhaby fallaran en el balón parado. Tenemos que seguir como hemos jugado en el primer tiempo, con mentalidad", explicaba Gattuso.

Con este planteamiento, el equipo volvió a entrenarse este miércoles en la Ciudad Deportiva de Paterna con dos aspectos destacados. Por un lado, Thierry Correia y Foulquier trabajaron junto al resto de suplentes sobre el césped. El portugués ha superado las ligeras molestias que le dejaron fuera del choque de Copa y el galo también ha mejorado de su faringitis. Los dos, si nada lo impide, estarán a disposición de Gattuso este viernes y pelearán por el puesto de titular en el costado derecho. De esta forma, el italiano sólo cuenta con las bajas de Jaume y Nico González para el choque.

Mientras los suplentes hacían trabajo sobre el césped, los titulares en la cita copera trabajaron en el gimnasio. Por otra parte, este jueves tendrá lugar la penúltima sesión de trabajo antes del choque contra el Cádiz CF. Después, Gattuso comparecerá ante los medios de comunicación y se espera que cierre la lista el mismo día del partido.