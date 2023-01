Cádiz CF: El entrenador de la Lazio señala a Luis Alberto

¿Un deseo más que una realidad? Las opciones del Cádiz Club de Fútbol para fichar a Luis Alberto son muy escasas, pero todo lo que se habla en la capital gaditana está muy presente en Roma y en la Lazio, donde ya expone sus impresiones el máximo responsable de la plantilla.

El entrenador del conjunto italiano, Maurizio Sarri, parece estar un poco cansado de hablar siempre del mismo asunto, al tiempo que culpa a esos temas de poner en peligro la estabilidad de la plantilla. "Si hablas todos los días del futuro de Luis Alberto y Milinkovic, es normal que la buena sintonía del equipo se vea dañada, pero no puedo evitarlo", explica.

Todo ello en una semana en la que el mediocentro gaditano se queda fuera de la lista de convocados para el encuentro de la Lazio contra el Lecce, previsto para este miércoles. No es una decisión extradeportiva, ya que el futbolista presenta una contusión en la rodilla. No es grave, pero no participará en el juego por precaución.

El de San José del Valle ya se ha perdido varios partidos esta temporada, habiendo disputado 13 encuentros (40% de los minutos) con la Lazio. Todo ello con el deseo del Cádiz CF de tenerle de amarillo, a pesar de lo lejísima que están las pretensiones de la Lazio (20 millones de euros) de lo que puede alcanzar el club gaditano. A día de hoy la entidad que preside Manuel Vizcaíno no tiene capacidad monetaria para ese desembolso.

La esperanza cadista, por dejar una puerta abierta, apunta a una cesión con posibilidad de compra. Una alternativa que sí podría hacer factible la marcha de Luis Alberto al Nuevo Mirandilla, pero que ahora mismo no se contempla con buenos ojos desde Roma.

Sarri se refiere a ese deseo de su jugador por regresar a su país. "Siempre leo que Luis Alberto no se lleva bien conmigo; cuando llegué no se retiraba porque quisiera el traspaso, entonces es una situación que me he encontrado, no depende de mí. Cada mercado de fichajes quiere volver a España, pero luego se queda y siempre da su aportación", indicaba el preparador de la Lazio.