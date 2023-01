Cádiz CF: Vizcaíno responde a los críticos

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, atendió a los medios en la puerta de acceso general del Hospital Puerta del Mar, antes de la entrega de regalos a los internos del centro.

"Una tradición que recuperamos hace años. Intentamos repartir ilusión a niños y mayores de Cádiz que por diversas circunstancias están en estas fechas señaladas en un hospital, privados de vivir la Navidad en casa con su familia. He venido cada año a esta visita cuando la hemos podido hacer, quitando la pandemia. Aquel día mágico de 2019 pude venir como Rey Mago de Cádiz".

Confianza en la plantilla. "Creo en la plantilla del Cádiz, quiero reiterar mi confianza en esta plantilla. Esta plantilla consiguió 25 puntos la pasada temporada en 18 partidos y el otro día, hasta el minuto 30, parecía que iba a ganar el partido con goleada. Dicho esto, la salida de Lucas nos hará tener que incorporar a un atacante y estaremos expectantes al mercado y a las oportunidades que nos dé dentro de los perfiles que el Cádiz estaría interesado".

Salida de Lucas Pérez del Cádiz CF. "He hecho todo lo posible para que Lucas no saliera. La hoja de ruta de Lucas era salir el verano pasado. Conseguimos convencerle, hemos presionado lo máximo. No conozco otro caso como el de Lucas. Hemos vendido un jugador muy importante para nosotros, que quedaba libre y quería irse al equipo de su tierra. Quiero agradecerle el comportamiento que ha tenido, cómo ha estado metiendo el pie hasta el último día por el Cádiz, quiero agradecerle todo lo que nos ha dado y además quiero desearle suerte porque se lo merece".

De nuevo recuerdos a Rubiales

La acción del gol anulado ante el Almería. "El equipo estaba haciendo un auténtico partidazo hasta la acción del minuto 30. Aprovecho esta comparecencia para pedir a mi amigo Rubiales, nuevamente, que por favor arregle el VAR. Un minuto después previa falta a Fali nos anularon el gol. Hay un fútbol profesional de Primera División que necesita que ponga los cinco sentidos en arreglar este problema porque al Cádiz estos puntos no le vuelven y los necesita para salvarse".

Críticas de la afición. "Me aprieto cada día desde que llegué al club en 2014. Quiero aprovechar para decir que siendo respetuoso con la afición del Cádiz, soy el máximo responsable y el máximo culpable de la situación del Cádiz CF. Vuelvo a pedir que se le pite al presidente, pero que no se le pite al equipo, que necesita el apoyo de la afición".

Incorporación de Juanjo Lorenzo a la dirección deportiva. "Tiene mucha experiencia, con un perfil que necesitábamos. Nos va a aportar mucho trabajo, metodología de mercado, nos va a complementar con conocimiento de mercado. Ya se ha incorporado. Entre todos los que forman la dirección deportiva ojalá podamos conseguir los objetivos".