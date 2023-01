El Cádiz CF activa la operación delantero en la apertura del mercado de invierno

El lunes 2 de enero abre de manera oficial el mercado de invierno, que estará vigente a lo largo del primer mes de 2023. El Cádiz CF estará activo empujado por las circunstancias tras la salida de un jugador importante y la complicada situación en la clasificación, ubicado en la 19ª posición (la penúltima), en zona de descenso, con sólo 12 puntos después de 15 jornadas.

Hay dos caras nuevas que llegaron antes incluso de la apertura del periodo de inscripciones. La novedad es que el lateral derecho Raúl Parra y el medio de corte defensivo Youba Diarra, que no pudieron jugar ante el Almería al disputarse en diciembre el duelo andaluz, ya pueden ser dados de alta en LaLiga y por tanto estarán disponibles para el partido contra el Valencia si no sufren problemas físicos.

La prioridad está definida para el mes que hay por delante hasta el día 31. El traspaso de Lucas Pérez al Deportivo de La Coruña por un millón de euros obliga al Cádiz CF a reforzar la delantera en el mercado invernal.

Si ya era necesario un punta antes de la salida del gallego debido a los evidentes problemas en ataque, ahora aún más una vez que ya no está el máximo goleador del conjunto amarillo (tres tantos en la Liga y dos en la Copa del Rey).

En la entidad cadista se mueven desde hace semanas ante la posibilidad de que Lucas Pérez cambiase de aires. La operación delantero está en marcha aunque no es fácil dar con el futbolista adecuado a mitad de temporada. El club ha pulsado varias teclas y espera que una dé resultado.

En el Cádiz CF son conscientes de que es imprescindible contar con un ariete que pueda ayudar a la importante faceta del gol, pero no quieren caer en las prisas. Cuanto antes mejor pero dentro de las preferencias del cuerpo técnico, que pueda encajar en el sistema y adaptarse con celeridad. No es nada sencillo porque son tres partes las que tienen que ponerse de acuerdo: los dos clubes y el propio jugador. Y los precios no son precisamente bajos en el ecuador de la campaña.

Lo normal es que el equipo de origen tenga altas pretensiones económicas que dificulten la operación. Esas exigencias suelen ir bajando a medida que pasan los días. Para que aterrice un delantero con cierta prontitud se debe dar un rápido acuerdo con el club de procedencia. Entre los arietes que interesan están Toni Martínez y Cyle Larin, aunque hay otras alternativas.

A las oficinas del club llegan numerosos ofrecimientos de delanteros, pero el Cádiz CF quiere atinar porque la salvación está en juego.

No está cerrada la opción de apuntalar otros puestos una vez que se produzcan más salidas, en concreto las de Antonio Blanco y Awer Mabil, fuera de la convocatoria en el último encuentro. No se puede descartar que se incorpore un extremo ni tampoco un medio de vocación ofensiva.